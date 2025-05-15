Долгожданный недорогой Nissan Leaf 3 поколения показали на живых фото

Долгожданный недорогой электромобиль Nissan Leaf 3 поколения ранее показали на официальных студийных фото. Теперь машину продемонстрировали вживую. И это многих удивило.

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Дело в том, что дизайн Nissan Leaf 2026 модельного года уже почти рассекречен. Однако Carscoops показывает автомобиль под маскировочной пленкой, которая держит внешность машины в секрете.

Модель Nissan Leaf 3 поколения все еще проходит дорожные испытания перед стартом серийного производства. Поэтому прототипы все еще носят старый "камуфляж".

Кроссовер Nissan Leaf получил совершенно другой кузов и больше не похож на предшественника. Новый Leaf унаследовал многие элементы от концепта Nissan Chill-Out 2021 года. Кроссовер Ariya поделился своей платформой.

Запас хода Leaf 2026 составит 480 км. Это намного больше, чем у предшественника. Но ожидается несколько батарейных блоков на выбор. Ориентировочная цена Nissan Leaf – примерно 35 000 долларов за базовое исполнение. Полноценная премьера со всеми подробностями ожидается позже.

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