Долгожданный недорогой кроссовер Mazda показали до премьеры. Фото

Новый кроссовер Mazda CX-5 – настоящая звезда среди недорогих моделей в популярном сегменте. Машину показали в сети до премьеры в долгожданном третьем поколении, которое готовится к дебюту.

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Ранее автопроизводитель официально анонсировал Mazda CX-5 3 поколения. Работы над автомобилем уже ведутся. Тестовые прототипы японского кроссовера даже выехали на дороги, фотошпионы видели их уже несколько раз. Правда, официальный дизайн автомобилей пока держат в секрете. На канале AutoproMax пофантазировали о внешности модели.

Выглядит смело, возможно, серийный автомобиль будет чем-то похож на этот проект. Ожидается, что в дизайне также появятся отсылки к концепту Mazda Arata, который показали недавно. Вдобавок стало известно, что новая Mazda CX-5 2026 модельного года получит гибридную систему. В компании акцентировали внимание на агрегатах собственной разработки.

Впрочем, информация о гибридной силовой установке от Toyota тоже есть, ведь у двух компаний есть техническое партнерство. Кроме того, стандартные бензиновые варианты для базовых модификаций тоже ожидаются.

Сегмент кроссоверов кажется безразмерным. А успехи Mazda в этом направлении показали, что подобные модели можно выводить на рынок почти до бесконечности.

OBOZ.UA ранее показывал новый кроссовер Mitsubishi.