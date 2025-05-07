Долгожданный недорогой кроссовер Citroen на базе Opel показали с новым дизайном

Новый недорогой кроссовер Citroen C5 Aircross 2026 модельного года рассекретили официально как долгожданный практичный автомобиль. Машину построили на базе кроссоверов Peugeot и Opel. Теперь эту модель показали с другим дизайном.

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На канале TALKWHEELS поэкспериментировали с дизайном Citroen C5 Aircross 2 поколения и показали свой альтернативный вариант. Однако настоящий автомобиль уже рассекретили. И выглядит он совсем не так.

В целом заранее стало известно, как будет выглядеть французский кроссовер. На внешность автомобиля сильно повлияла младшая модель Citroen C3. При этом на предшественника новинка совсем не похожа.

Кроссовер Citroen C5 Aircross 2 поколения стал ближайшим родственником новых Peugeot 3008 и Opel Grandland. В линейке C5 Aircross появились гибриды (145 и 195 сил) и полностью электрические силовые установки.

Электромобили предложат в нескольких модификациях (210 л.с., батарея 73 кВтч, 520 км запас хода и 230 л.с., 97 кВтч, 680 км).

Ранее OBOZ.UA рассказывал про новый недорогой кроссовер Chevrolet для большой семьи.