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Долгожданный недорогой кроссовер Citroen на базе Opel показали с новым дизайном

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
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Citroen C5 Aircross

Новый недорогой кроссовер Citroen C5 Aircross 2026 модельного года рассекретили официально как долгожданный практичный автомобиль. Машину построили на базе кроссоверов Peugeot и Opel. Теперь эту модель показали с другим дизайном.

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На канале TALKWHEELS поэкспериментировали с дизайном Citroen C5 Aircross 2 поколения и показали свой альтернативный вариант. Однако настоящий автомобиль уже рассекретили. И выглядит он совсем не так.

В целом заранее стало известно, как будет выглядеть французский кроссовер. На внешность автомобиля сильно повлияла младшая модель Citroen C3. При этом на предшественника новинка совсем не похожа.

Citroen C5 Aircross

Кроссовер Citroen C5 Aircross 2 поколения стал ближайшим родственником новых Peugeot 3008 и Opel Grandland. В линейке C5 Aircross появились гибриды (145 и 195 сил) и полностью электрические силовые установки.

Электромобили предложат в нескольких модификациях (210 л.с., батарея 73 кВтч, 520 км запас хода и 230 л.с., 97 кВтч, 680 км).

Ранее OBOZ.UA рассказывал про новый недорогой кроссовер Chevrolet для большой семьи.