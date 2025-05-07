Долгожданный недорогой Jeep на базе Peugeot показали на новых фото

Новый недорогой кроссовер Jeep Compass 3 поколения рассекретили на официальных фото. Автомобиль построен на платформе новых Peugeot, Citroen и Opel. Автомобиль ожидается в продаже до конца 2025 года.

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Как напоминает OBOZ.UA, новый Jeep Compass 2026 модельного года станет одной из самых доступных моделей американского бренда. Машину показали в подробностях с основными характеристиками.

Модель Jeep Compass стала совсем другим автомобилем. Теперь это кроссовер с геометричным дизайном в стиле внедорожника. Хотя эксплуатировать эту машину будут преимущественно в городских условиях.

Модель следующей генерации разработали на платформе моделей разных брендов, которые входят в состав концерна Stellantis. Гибрид Jeep Compass 2026 предложат на 145 и 195 л.с. Электрические модификации предложат 213 л.с. (запас хода 500 км) и 375 сил (650 км).

Новый Compass 3 поколения должны начать производить уже в 2025 году. Для компактного кроссовера есть два завода – в Италии и Канаде. Но работы на втором предприятии пока приостановили. При этом итальянское производство стартует без проблем.

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