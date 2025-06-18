Долгожданный кроссовер Audi Q3 показали на новых фото: внутри это VW

Новая Audi Q3 2026 модельного года является долгожданным автомобилем в линейке. Теперь это самый доступный кроссовер бренда, который внутри базируется на компонентах модели VW Tiguan.

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OBOZ.UA напоминает, что автомобиль уже рассекретили официально со всеми подробностями и показали на новых фото. Модель Audi Q3 3 поколения займет место базового кроссовера после прекращения производства Audi Q2.

Новый кроссовер Audi Q3 2026 модельного года ранее отправился на тесты, в ходе которых машину старались скрывать. Теперь секретов в дизайне не осталось. Автомобиль совсем не похож на предшественника, но напоминает другие новые кроссоверы Audi.

Спереди появилась широкая решетка. По бокам от нее установлены крупные блоки фар в бампере, а выше видны отдельные ДХО. Задние фонари разделены по горизонтали и соединены в нижней части длинной полосой.

Объем багажника Audi Q3 2026 составляет 488 л в базовой конфигурации. И 1386 л, если сложить спинки задних кресел. Буксировочные возможности ограничены 2100 кг.

Моторная гамма Audi Q3 2026 года представлена гибридами мощностью 148 и 268 л.с., бензиновым двигателем объемом 2 л на 261 л.с. и 148-сильным 2-литровым дизелем. Цена Audi Q3 – от 44 000 евро. В продажу новинка поступит до конца 2025 года.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Nissan рассекретил свой долгожданный недорогой кроссовер.