Украинцы стали покупать больше машин: сколько стоит самое популярное авто

Стас Сидилев
Авто Oboz
Nissan Qashqai e-Power

На автомобильном рынке Украины опять наблюдается рост. Новых машин теперь покупают больше, при этом в рейтинге доминируют недорогие кроссоверы. Это востребованные модели, и мы знаем, сколько стоит самая популярная.

Покупатели обожают именно такие машины, ведь они обеспечивают практичность и достойный уровень оснащения. Хотя выбирают не только кроссоверы. Подробности стали известны организации Укравтопром.

В марте 2026 года рынок новых машин составил 5,9 тыс. экземпляров. Результат на 35% превысил статистику февраля.

Skoda Kodiaq RS

Самые популярные новые авто в Украине:

  1. Toyota RAV4 (453 шт.);
  2. Renault Duster (407 шт.);
  3. Hyundai Tucson (247 шт.);
  4. Volkswagen Touareg (204 шт.);
  5. Skoda Kodiaq (162 шт.);
  6. Nissan Qashqai (157 шт.);
  7. Toyota Land Cruiser Prado (156 шт.);
  8. Kia Sportage (123 шт.);
  9. Suzuki S-CROSS (123 шт.).
  10. Skoda Octavia (116 шт.).

Цена Toyota RAV4 в Украине – от 1 618 000 грн. Неудивительно, что автомобиль привлекает большое количество покупателей доступностью.

