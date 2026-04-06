Украинцы стали покупать больше машин: сколько стоит самое популярное авто
На автомобильном рынке Украины опять наблюдается рост. Новых машин теперь покупают больше, при этом в рейтинге доминируют недорогие кроссоверы. Это востребованные модели, и мы знаем, сколько стоит самая популярная.
Покупатели обожают именно такие машины, ведь они обеспечивают практичность и достойный уровень оснащения. Хотя выбирают не только кроссоверы. Подробности стали известны организации Укравтопром.
В марте 2026 года рынок новых машин составил 5,9 тыс. экземпляров. Результат на 35% превысил статистику февраля.
Самые популярные новые авто в Украине:
- Toyota RAV4 (453 шт.);
- Renault Duster (407 шт.);
- Hyundai Tucson (247 шт.);
- Volkswagen Touareg (204 шт.);
- Skoda Kodiaq (162 шт.);
- Nissan Qashqai (157 шт.);
- Toyota Land Cruiser Prado (156 шт.);
- Kia Sportage (123 шт.);
- Suzuki S-CROSS (123 шт.).
- Skoda Octavia (116 шт.).
Цена Toyota RAV4 в Украине – от 1 618 000 грн. Неудивительно, что автомобиль привлекает большое количество покупателей доступностью.
