Долгожданный бюджетник Toyota по цене RAV4 показали впервые. Фото

Новый бюджетный внедорожник Toyota Land Cruiser FJ готовят к премьере. Дизайн долгожданного автомобиля по цене Toyota RAV4 пока держат в секрете. Но серийную машину уже показали впервые.

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По информации Carscoops, в сеть просочилось первое патентное изображение недорогого японского внедорожника. Новая Toyota Land Cruiser FJ будет представлена официально в первой половине 2026 модельного года.

Подтвержденной информации о названии модели на пока нет, но имя Toyota Land Cruiser FJ производитель уже запатентовал. Новинку могут оснастить 2,4-литровым двигателем и гибридной силовой установкой. Электрическая модификация пока под большим вопросом.

Автомобиль станет преемником Toyota FJ Cruiser, который сняли с производства около 10 лет назад. Ориентировочная цена Toyota Land Cruiser FJ – от 25 000 долларов.

Очевидно, что Toyota хочет превратить линейку Land Cruiser в имиджевый суббренд, как это сделали в Land Rover с моделями Range Rover – все начиналось с одной машины, теперь их в линейке четыре.

Ранее OBOZ.UA сообщал про мощность разных модификаций нового кроссовера Toyota RAV4 6 поколения.