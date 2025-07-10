Долгожданный бюджетник Fiat наконец-то поступил в продажу. Фото

Концерн Stellantis отреагировал на падение глобальное популярности электромобилей и заранее анонсировал новый бюджетник Fiat 500 с бензиновым двигателем. Долгожданный автомобиль наконец-то поступил в продажу.

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Новый Fiat 500 в бензиновом исполнении показали на официальных фото. Новинка присоединится к электрической модификации, которая дебютировала раньше. Хотя отличий в дизайне почти нет. Подробности стали известны Motor1.

От электромобиля Fiat 500 новинка внешне почти не отличается. Это удобное обстоятельство для тех, кто захочет сэкономить на покупке, но выглядеть при этом так же стильно – ведь электрокар ощутимо дороже. Разве что можно обратить внимание на дополнительную прорезь в переднем бампере.

Гибридная силовая установка Fiat 500 ("мягкий гибрид") построена на базе бензинового трехцилиндрового двигателя объемом 1 л мощностью 70 л.с. Гибридный привод снижает выбросы вредных веществ и делает машину доступнее – это и было целью разработчиков.

Цена Fiat 500 с бензиновым мотором стоит от 17 000 евро. Электрический вариант стоит минимум 22 000 евро.

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