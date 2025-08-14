Долгожданный бюджетник Chevrolet Bolt стал ближе к покупателям. Фото

Бюджетный электрокар Chevrolet Bolt 2026 модельного года является по-настоящему долгожданным автомобилем. Машина стала еще ближе к покупателям, ведь ее показали на фото пред премьерой.

Скоро автомобиль отправят в полноценное производство. Модель опять станет практичным и доступным EV. Autoevolution показывает шпионские фото Chevrolet Bolt 3 поколения. Дизайн раскрыт полностью.

Оказалось, что это модернизация хэтчбека прошлого поколения. Премьера Chevrolet Bolt 3 поколения состоится до конца 2025 года. А в продажу долгожданный бюджетный электромобиль отправится в 2026 как машина 2027 модельного года.

Ранее в руководстве Chevrolet сообщили, что цена Bolt будет соответствовать модели предыдущего поколения. То есть ожидается стартовый прайс на уровне $29 000.

Производство должно начаться до конца 2025 года на заводе Fairfax Assembly в Канзасе. Также стало известно, что там наладят сборку недорогого электрического кроссовера с теми же компонентами. Такая машина может появится в 2028 году.

