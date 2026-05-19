УкраїнськаУКР
русскийРУС

Долгожданную модель BMW поймали после премьеры. Фото

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
21
BMW i3

Новая BMW i3 2027 модельного года уже отгремела долгожданную премьеру как самый дешевый электроседан компании. Теперь машину поймали вживую после дебюта – автомобиль выглядит странно.

Это полностью электрический вариант BMW 3-Series. И фактически секретов у машины уже не осталось. Однако Carspotter Jeroen показал машину с удивительной внешностью. На дороге появился автомобиль с кузовом под маскировочной пленкой.

При этом производитель уже показал дизайн электромобиля BMW i3 в новом стиле Neue Klasse в мельчайших подробностях. Это дизайн с отсылками к классическим автомобилям производителя.

BMW i3

По всей видимости, производитель продолжает программу предсерийных испытаний. Автомобиль готов почти полностью, необходимо лишь завершить настройку. Для этого используют прототип, который обкатывали еще до премьеры немецкого электрокара.

В линейке BMW i3 подготовили несколько модификаций с разной мощностью, но возглавит модельный ряд 469-сильное исполнение. С самой крупной батареей емкостью 108 кВтч запас хода достигает 900 км. А новая BMW 3-Series с ДВС дебютирует до конца 2026 года.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый седан Mercedes.

Новости автомираBMWавтоновые автоэлектромобили
Редакционная политика