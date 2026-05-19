Долгожданную модель BMW поймали после премьеры. Фото

Новая BMW i3 2027 модельного года уже отгремела долгожданную премьеру как самый дешевый электроседан компании. Теперь машину поймали вживую после дебюта – автомобиль выглядит странно.

Видео дня

Это полностью электрический вариант BMW 3-Series. И фактически секретов у машины уже не осталось. Однако Carspotter Jeroen показал машину с удивительной внешностью. На дороге появился автомобиль с кузовом под маскировочной пленкой.

При этом производитель уже показал дизайн электромобиля BMW i3 в новом стиле Neue Klasse в мельчайших подробностях. Это дизайн с отсылками к классическим автомобилям производителя.

По всей видимости, производитель продолжает программу предсерийных испытаний. Автомобиль готов почти полностью, необходимо лишь завершить настройку. Для этого используют прототип, который обкатывали еще до премьеры немецкого электрокара.

В линейке BMW i3 подготовили несколько модификаций с разной мощностью, но возглавит модельный ряд 469-сильное исполнение. С самой крупной батареей емкостью 108 кВтч запас хода достигает 900 км. А новая BMW 3-Series с ДВС дебютирует до конца 2026 года.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый седан Mercedes.