Долгожданную модель Audi готовят к премьере: что о ней известно

Преемник недорогой спортивной модели Audi TT – долгожданная новинка, которую постепенно готовят к премьере. Об этом автомобиле уже кое-что известно.

Как стало известно Motor1, этот автомобиль может появится уже в 2027 году. Модель находится в активной разработке. Производитель намерен удивить публику оснащением, которое прежде не применялось в моделях Audi.

Однако уже известно, что имя Audi TT новинка не получит. Хотя машина окажется духовным наследником. А в техническом плане автомобиль получит принципиально новую конструкцию (среднемоторная компоновка с электрической силовой установкой).

В основе использован новый Porsche Cayman/Boxster, который также превратится в электромобиль. Однако замедление рынка EV уже внесло множество корректировок в планы всех автопроизводителей. Возможно, Audi и Porsche успеют адаптировать новую архитектуру для компактного спорткара к оснащению ДВС.

Дизайн серийного спорткара выполнят на базе прототипа Audi Concept C, который уже показали официально как целое направление для будущих моделей компании.

