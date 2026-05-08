Долгожданную бюджетную модель Dacia на базе Renault показали до премьеры

Dacia готовит к премьере долгожданную бюджетную модель на базе Renault. Новый электромобиль благодаря низкой цене станет очень популярным. Машину показали до премьеры в сети.

Как стало известно Motor1, новый бюджетник может получить имя Dacia Evader. Ожидается, что автомобиль придет на смену дешевому электрокару Dacia Spring EV.

Машину построят на агрегатах Renault Twingo E-Tech с ценой около 18 000 евро. А электромобиль Dacia может оказаться даже дешевле. То есть это по-настоящему доступный электрический автомобиль.

Скорее всего, на протяжении какого-то времени новинку будут продавать параллельно с бюджетным электрокаром Dacia Spring. Производителю придется подчеркнуть разницу между своими EV, чтобы не создавать внутренней конкуренции.

Кроме того, в компании уже работают над новой Dacia Sandero, у которой в том числе появится полностью электрическая силовая установка. Эти проекты разрабатывают в рамках планов вывести на рынок четыре новых EV.

