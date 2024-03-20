Долгожданная недорогая модель Lancia получила экономичную силовую установку

Итальянская компания Lancia, которая находится под контролем концерна Stellantis, представила долгожданную недорогую модель Ypsilon. Эту машину сперва показали как электрокар, а теперь представили экономичный гибридный вариант.

Детали сообщает Carscoops. Внешне новая Lancia Ypsilon Hybrid 2024 года отличается четырьмя "окнами" воздухозаборников в переднем бампере. У электрического хэтчбека в этом месте есть заглушки.

Гибридная Lancia Ypsilon Hybrid оснащена 1,2-литровым трехцилиндровым двигателем и шестиступенчатой ​​автоматической коробкой передач e-DCT. Мощность составляет 100 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 9,3 с, а максимальная скорость равна 190 км/ч. Комбинированный расход топлива – 4,6 л/100 км. Цена Lancia Ypsilon Hybrid – 28 000 евро.

Также ранее стало известно, что машину в дальнейшем сделают мощнее с модификацией HF. Новая Lancia Ypsilon HF получит электрическую силовую установку мощностью 237 л.с. Разгон до 100 км/ч составит 5,8 с.

Самая мощная и быстрая Lancia Ypsilon HF появится в 2025 году и займет позицию на вершине линейки этой компактной модели.

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