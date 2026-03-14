Долгожданная модель Honda удивила своими продажами. Фото

Новая модель Honda Prelude 2026 года привлекла внимание как долгожданный эффектный автомобиль сегмента недорогих спорткаров. И эта машина удивила своими продажами после выхода на рынок.

Ка всегда, для таких автомобилей самым показательным является американский рынок. Motor1 стало известно, что с начала 2026 года в США Honda Prelude нашла 515 покупателей. А в феврале отгрузили 299 машин – спорткар обогнал купе Subaru BRZ с 277 экземплярами.

Интересно, что такой интерес к автомобилю покупатели проявляют даже на фоне странной ситуации с ценами Honda Prelude. Жадные дилеры выставляют огромные наценки.

В медиа неоднократно появлялась информация о шокированных покупателях, для которых цена Honda Prelude оказалась слишком высокой. В США многие из них заплатили почти 60 000 долларов. В отдельных случаях прайсы действительно превышают $64 000. При этом официальная максимальная цена Prelude 2026 с полным оснащением – около 51 000 долларов.

Отмечалось, что в среднем модель Honda Prelude дилеры продают на $10 000 дороже в сравнении с заводской ценой (которая стартует с $42 000). Если хорошо поискать, официальную цену от производителя тоже можно получить, хотя это требует дополнительных усилий.

