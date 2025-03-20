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Долгожданная дешевая модель Mazda получила вторую цену. Фото

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
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Mazda 6e

Долгожданная модель Mazda 6e 2025 года готова к выходу на рынок. Это стильный и современный преемник седана Mazda 6. Машина получила вторую цену, с которой довольно дешевый автомобиль откровенно подорожал.

Видео дня

О новой Mazda 6e рассказывает Motor1. Это адаптированный для Европы вариант китайской Mazda EZ-6 2025 модельного года, которая уже поступила в продажу в КНР.

Это по-настоящему дешевый автомобиль, ведь цена Mazda EZ-6 в Китае начинается с 20 000 долларов. А для европейского рынка модель ощутимо подорожала. Цена Mazda 6e – от 43 850 евро.

Mazda 6e

Электрокар Mazda 6e предложат покупателям с батарейными блоками емкостью 69 (258 л.с. и 479 км) и 80 кВтч (245 л.с. и 552 км) на выбор. В первом случае зарядиться от 10 до 80% можно за 24 минуты, во втором – за 47 минут.

салон Mazda 6e

Ранее стало известно, что производитель подал заявку на название модели Mazda 6e. Ожидалось, что это новое поколение "шестой" модели. Однако информация СМИ про разработку автомобиля на новой заднеприводной платформе с рядным 6-цилиндровым двигателем не подтвердилась. В итоге покупатели получат электроседан с китайскими корнями.

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