Долгожданная дешевая модель Mazda получила вторую цену. Фото

Долгожданная модель Mazda 6e 2025 года готова к выходу на рынок. Это стильный и современный преемник седана Mazda 6. Машина получила вторую цену, с которой довольно дешевый автомобиль откровенно подорожал.

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О новой Mazda 6e рассказывает Motor1. Это адаптированный для Европы вариант китайской Mazda EZ-6 2025 модельного года, которая уже поступила в продажу в КНР.

Это по-настоящему дешевый автомобиль, ведь цена Mazda EZ-6 в Китае начинается с 20 000 долларов. А для европейского рынка модель ощутимо подорожала. Цена Mazda 6e – от 43 850 евро.

Электрокар Mazda 6e предложат покупателям с батарейными блоками емкостью 69 (258 л.с. и 479 км) и 80 кВтч (245 л.с. и 552 км) на выбор. В первом случае зарядиться от 10 до 80% можно за 24 минуты, во втором – за 47 минут.

Ранее стало известно, что производитель подал заявку на название модели Mazda 6e. Ожидалось, что это новое поколение "шестой" модели. Однако информация СМИ про разработку автомобиля на новой заднеприводной платформе с рядным 6-цилиндровым двигателем не подтвердилась. В итоге покупатели получат электроседан с китайскими корнями.

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