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Для фанатов гибридов: названы лучшие подержанные авто

Юлия Потерянко
Авто Oboz
4 минуты
342
Для фанатов гибридов: названы лучшие подержанные авто

Гибридное авто – хороший выбор для водителя, который интересуется электрокарами, но опасается отказываться от традиционного двигателя. Эти машины сочетают преимущества обеих силовых установок одновременно.

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А для большей уверенности эксперты советуют попробовать начать с подержанного гибридного авто. Эксперты издания Topspeed составили рейтинг моделей, которые порадуют своей надежностью.

Chevrolet Malibu Hybrid

Для фанатов гибридов: названы лучшие подержанные авто

Несмотря на то, что гибридная версия Malibu остается одним из самых доступных новых седанов на рынке, гибридная версия Malibu была снята с производства в 2019 году. Под капотом модели вы получаете 1,8-литровый четырехцилиндровый двигатель в сочетании с электродвигателем, мощность которого составляет 122 лошадиные силы и 130 Нм крутящего момента. Что касается эффективности, седан обладает поразительным расходом топлива в 5 литров на 100 км и общим запасом хода в 950 километров.

Mercury Milan Hybrid

Для фанатов гибридов: названы лучшие подержанные авто

Свежую модель Mercury Milan Hybrid эксперты оценили, как чрезвычайно надежный автомобиль с почти идеальным рейтингом. Однако следует иметь в виду, что его эксплуатация обойдется дороже, чем у конкурентов, несмотря на то, что Mercury – бренд средней ценовой категории. На 100 км пути в городе машина использует 5,7 литра топлива.

Honda Insight

Для фанатов гибридов: названы лучшие подержанные авто

Honda Insight является одним из самых маленьких гибридных автомобилей в этом списке, но она предлагает выдающееся внутреннее пространство и высокую эффективность. На 100 км пути машина тратит 5,9 литра горючего и имеет запас хода в 680 км. Модель может похвастаться отличной надежностью, но могут возникнуть проблемы с подушками безопасности.

Toyota Prius C

Для фанатов гибридов: названы лучшие подержанные авто

В мире гибридных автомобилей лишь некоторые из них обладают такой же узнаваемостью, как Toyota Prius. Основное отличие между Prius C и стандартным Prius – это размер. Prius C спроектирован как уменьшенная версия флагманского гибридного седана, что делает его еще более удобным для передвижения по городу. Модель может похвастаться отличным расходом топлива в 4,7 литра на 100 км на трассе и 4,5 литра в городе.

Toyota Camry

Для фанатов гибридов: названы лучшие подержанные авто

Модель отличается на рынке благодаря лучшей в своем классе эффективности и конкурентоспособной цене. Под ее капотом вы найдете установленный 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с одним электродвигателем, общая мощность которых составляет 200 лошадиных сил. На 100 км пути модель использует всего 4,9 литра горючего.

Toyota Prius

Для фанатов гибридов: названы лучшие подержанные авто

Полноразмерному Prius тоже нашлось место в рейтинге. Мощность модели составляет 134 лошадиные силы, как и в новых модификациях. При этом эксперты хвалят ее за долговечность, надежность и за чрезвычайную экономность – на 100 км Prius использует 4,7 литра горючего.

Hyundai Sonata Hybrid

Для фанатов гибридов: названы лучшие подержанные авто

Одной из моделей, непосредственно конкурирующих с Toyota Camry, является гибридная Hyundai Sonata. Корейский седан оснащен 2,4-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 159 лошадиных сил и электродвигателем, добавляющим 47 лошадиных сил. С таким соотношением она тратит 6,4 литра топлива на 100 км.

Ford Fusion Hybrid

Для фанатов гибридов: названы лучшие подержанные авто

Fusion – один из многих американских седанов, производство которых было приостановлено, чтобы освободить место для растущего парка кроссоверов-внедорожников. Однако этот гибрид предлагал хорошее соотношение цены и надежности. И вдобавок использовал 6 литров топлива на 100 километров пути.

Chevrolet Volt

Для фанатов гибридов: названы лучшие подержанные авто

Чтобы освободить место для полностью электрического Bolt, Chevrolet Volt был снят с производства в 2019 году. Но в своем сегменте он напрямую конкурировал с Toyota Prius. Однако при этом выигрывал по показателям надежности.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о рейтинге недорогих гибридов на глобальном рынке от специалистов.

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