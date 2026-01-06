УкраїнськаУКР
Дилер Honda пытался обмануть покупателей ненастоящей скидкой. Фото

Стас Сидилев
Авто Oboz
Honda Prelude

Долгожданная модель Honda Prelude как недорогой представитель спортивного сегмента наконец-то отправилась в продажу. Но ситуация с ценами у жадных дилеров многих беспокоит. Некоторые продавцы даже вводят ненастоящие скидки.

Ранее в Carscoops рассказывали про новый рекорд жадности дилера. Цена Honda Prelude почти достигла 69 000 долларов. Такой прайс установил дилер в штате Вирджиния, США. Теперь стало известно, что продавец сделал "скидку" в 10 тысяч – машина теперь стоит "лишь" около $59 000.

При этом официальная максимальная цена Honda Prelude 2026 с полным оснащением – около 51 000 долларов. А базовый прайс и вовсе стартует с $42 000.

Honda Prelude

В СМИ ранее появлялась информация о шокированных покупателях, для которых цена Honda Prelude оказалась слишком высокой. В США некоторые из них уже заплатили почти 60 000 долларов. В других случаях прайсы доходят до $64 000.

Отмечалось, что в среднем модель Honda Prelude дилеры продают на $10 000 дороже в сравнении с заводской ценой. Американские дилеры практикуют наценки, большую часть которых оправдывают "рыночными корректировками". Это расплывчатая формулировка, которая отражает дополнительную прибыль продавца.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новую доступную модель Kia.

