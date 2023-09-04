Дешевый Гелендваген: новый внедорожник Mercedes показали на первом фото

Новый компактный внедорожник Mercedes показали на первом фото. У машины пока нет имени, но известно, что новинка станет более дешевым вариантом знаменитого Гелендвагена и наверняка привлечет молодых покупателей.

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О новом Mercedes сообщает Motor1. Производитель показал первое фото новинки – это тизер, на котором компактный внедорожник изобразили сбоку. Изображение не слишком информативное, однако новый Mercedes Little G (рабочее название) демонстрирует отчетливое сходство с полноразмерным G-Class.

Да и надпись свидетельствует о том же. Однако производитель специально написал "g" строчным регистром, чтобы подчеркнуть небольшие размеры автомобиля. Мы видим строгий геометрический силуэт, прямой капот и выряженный передний бампер, а сзади видно запасное колесо. Или наружный багажный бокс.

Новый внедорожник построят на платформе MMA. Она позволяет устанавливать и двигатели внутреннего сгорания, и электромоторы. То есть электрический вариант появится точно. А над ДВС производитель наверняка еще размышляет.

Появление модели ожидается в 2026 году. Благодаря сниженной цене в сравнении с большим внедорожником новинка наверняка понравится молодой аудитории.

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