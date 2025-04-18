Дешевле Дастера: новый кроссовер Honda впервые попал на фото

Еще один кроссовер Honda готовят к премьере. Новый бюджетный автомобиль, который должен получиться дешевле Рено Дастер при схожих габаритах, впервые показали на фото до дебюта.

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Это модель Honda WR-V. Фото показывает Motor1. Машина с таким названием уже представлена в некоторых странах, теперь появится на других рынках. В новом поколении ожидается более современный дизайн. Возможно, автомобиль будет похож на WR-V из Японии.

Первое шпионское изображение не позволяет рассмотреть подробности из-за низкого качества фото. Вдобавок кузов оклеили камуфляжной пленкой, что совсем не упрощает задачу.

Как бы там ни было, появится брутальная геометрическая внешность, прямые линии, элементы простых форм. В компактном кузове (примерно 4,3 м в длину) конструкторы должны обеспечить вместительный багажник не менее 450 л.

В оснащении Honda WR-V 2026 модельного года могут быть следующие позиции: два монитора (экран информационно-развлекательного комплекса и цифровой щиток приборов), климат-контроль, круиз-контроль, камеры кругового обзора, беспроводная зарядка для смартфона, экстренное автоматическое торможение и система удержания в полосе. Ориентировочная цена Honda WR-V – менее 20 000 долларов.

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