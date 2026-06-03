Что означает сигнал регулировщика? Тест для водителей

Регулировщика не слишком часто можно встретить на дорогах Украины, даже в условиях длительных отключений света. Тем не менее, чтобы называться действительно умелым водителем, вам просто необходимо знать раздел ПДД, который устанавливает и толкует жесты регулировщика.

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Проверьте, насколько вы готовы к встрече с ним, с помощью теста, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Ваша задача – изучить картинку, вспомнить значение показанного на ней жеста и ответить, какое транспортное средство может сразу проехать перекресток при данном сигнале регулировщика? А перед нами полицейский, который стоит, вытянув правую руку с жезлом вперед. Сзади к нему подъезжает автобус, а спереди – красное авто, водители которых движутся прямо. Слева от регулировщика видим зеленую машину, водитель которой планирует выполнить правый поворот, а справа – желтое такси, которое поворачивает в левую сторону. Проехать в этой ситуации имеет право:

только зеленый автомобиль; только красное; красное и автобус; автобус и такси; только такси; транспортным средствам движение запрещено.

Если вы хорошо ориентируетесь в действующих ПДД, то знаете, что жесты регулировщика объясняет пункт 8.8. Согласно ему, если тот стоит с вытянутой вперед правой рукой:

с левой стороны разрешено движение трамвая налево, а нерельсовым транспортным средствам – во всех направлениях;

со стороны груди всем транспортным средствам разрешено движение только вправо;

с правой стороны и спины движение всех транспортных средств запрещено, а пешеходам разрешается переходить проезжую часть за спиной регулировщика.

Так, согласно этому пункту, водитель зеленой машины может проезжать в любых направлениях. Водитель же красной – только направо, но поскольку это не входит в его планы, то ему придется ждать другого сигнала. Ну а водителю автобуса движение запрещается во всех направлениях, так же как и водителю такси. Следовательно, в этой ситуации право на проезд имеет только водитель зеленого автомобиля. Правильным здесь является первый вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест, в котором нужно было определить, как водитель должен повернуть налево, чтобы заехать на АЗС.

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