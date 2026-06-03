Что означает сигнал регулировщика? Тест для водителей
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Регулировщика не слишком часто можно встретить на дорогах Украины, даже в условиях длительных отключений света. Тем не менее, чтобы называться действительно умелым водителем, вам просто необходимо знать раздел ПДД, который устанавливает и толкует жесты регулировщика.
Проверьте, насколько вы готовы к встрече с ним, с помощью теста, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Ваша задача – изучить картинку, вспомнить значение показанного на ней жеста и ответить, какое транспортное средство может сразу проехать перекресток при данном сигнале регулировщика? А перед нами полицейский, который стоит, вытянув правую руку с жезлом вперед. Сзади к нему подъезжает автобус, а спереди – красное авто, водители которых движутся прямо. Слева от регулировщика видим зеленую машину, водитель которой планирует выполнить правый поворот, а справа – желтое такси, которое поворачивает в левую сторону. Проехать в этой ситуации имеет право:
- только зеленый автомобиль;
- только красное;
- красное и автобус;
- автобус и такси;
- только такси;
- транспортным средствам движение запрещено.
Если вы хорошо ориентируетесь в действующих ПДД, то знаете, что жесты регулировщика объясняет пункт 8.8. Согласно ему, если тот стоит с вытянутой вперед правой рукой:
- с левой стороны разрешено движение трамвая налево, а нерельсовым транспортным средствам – во всех направлениях;
- со стороны груди всем транспортным средствам разрешено движение только вправо;
- с правой стороны и спины движение всех транспортных средств запрещено, а пешеходам разрешается переходить проезжую часть за спиной регулировщика.
Так, согласно этому пункту, водитель зеленой машины может проезжать в любых направлениях. Водитель же красной – только направо, но поскольку это не входит в его планы, то ему придется ждать другого сигнала. Ну а водителю автобуса движение запрещается во всех направлениях, так же как и водителю такси. Следовательно, в этой ситуации право на проезд имеет только водитель зеленого автомобиля. Правильным здесь является первый вариант ответа.
Ранее OBOZ.UA публиковал тест, в котором нужно было определить, как водитель должен повернуть налево, чтобы заехать на АЗС.
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