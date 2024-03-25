Что делать на перекрестке? Непростая задача по ПДД

Одним из самых сложных перекрестков является Т-образный нерегулируемый. Чтобы проехать его без происшествий, нужно уверенно владеть правилами дорожного движения.

Проверьте себя на знание этих правил с помощью теста, который опубликовал телеграмм канал "А ты знаешь ПДД?". По условиям задачи на Т-обрзаном нерегулируемом перекрестке встречаются три автомобиля – серый, черный и зеленый. Черное и зеленое авто намерены продолжить движение прямо, а серое дает сигнал, что будет поворачивать налево.

Как должен поступить в такой ситуации водитель серой машины:

Дать дорогу обоим автомобилям. Дать дорогу только зеленому автомобилю. Проехать перекресток первым.

Внимательно посмотрите на все обстоятельства картинки и выберите правильный вариант ответа. Не забудьте объяснить себе, почему вы остановили свой выбор именно на нем. А теперь переходите к объяснению.

Проезд по указанному в задаче нерегулируемому Т-образному перекрестку должен осуществляться в соответствии с установленным перед ним знаком приоритета. Вот что говорят о таком знаке ПДД.

Знак 2.3 "Главная дорога" дает право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков. Такие знаки устанавливаются непосредственно перед перекрестком, а также в начале главной дороги. Они обязательно повторяются с табличкой 7.8 "Направление главной дороги" перед перекрестком, на котором главный путь изменяет свое направление, а также перед перекрестком со сложной планировкой. Вышеуказанная табличка 7.8 "Направление главной дороги" указывает направление главной дороги на предложенном перекрестке.

Теперь вспомним соответствующие пункты ПДД, регулирующие именно указанную ситуацию и применение упомянутых знаков. Следовательно, согласно пункту 6.1, на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, двигающегося по второстепенной дороге, должен дать дорогу транспортным средствам, приближающимся к этому пересечению проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения. Таким образом, водитель зеленого авто, который в описанной ситуации едет по второстепенной дороге, точно не имеет приоритета.

Следующий важный здесь пункт, это 16.14. Он говорит о следующем: "Если главная дорога на перекрестке меняет направление, водители двигающихся по ней транспортных средств должны руководствоваться между собой правилами проезда перекрестков равнозначных дорог". Этим же правилом ПДД указывают руководствоваться и водителям, которые двигаются по второстепенным дорогам.

А, собственно, правила проезда перекрестков равнозначных дорог регулируются пунктом 16.12, который описывает так называемое "правило правой руки". "На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся с правой стороны транспортным средствам, кроме перекрестков, на которых организовано круговое движение".

Итак, в описанной ситуации, когда серый и черный автомобиль находятся на главной дороге, а зеленый на второстепенной, именно серый автомобиль становится для черного "помехой с правой стороны". Таким образом, черный должен уступить ему дорогу. Очередность проезда перекрестка при таких условиях будет следующей: первым проедет серое авто, ведь для него нет препятствия справа на равнозначной дороге, следующим будет двигаться черное авто. А последним перекресток проедет зеленая машина.

Таким образом, правильным является третий вариант ответа на задачу.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу на определение правильной траектории разворота авто на перекрестке.

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