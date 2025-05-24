Чем удивила новая Toyota RAV4: топ-3 фишки недорогого кроссовера

Новую недорогую Toyota RAV4 6 поколения для самого популярного сегмента рассекретили официально в подробностях. Мы знаем об этой машине почти все, и она удивила своими ключевыми фишками. Вот топ-3 факта о японском кроссовере.

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OBOZ.UA рассказывает о главном про Toyota RAV4 2026 модельного года после премьеры модели. В продаже ожидается до конца 2025 года по цене от 30 000 долларов. Как всегда, этот кроссовер наверняка заинтересует покупателей.

1. Теперь только гибрид

Японская компания очень осторожна в модернизации этой успешной модели. Toyota RAV4 6 поколения сохранила свою формулу, но сделала сразу несколько шагов в сторону повышения популярности модели.

В целом подход можно назвать консервативным, однако строгие экологические нормы требуют электрификации. Вдобавок Toyota известна своими гибридными системами. Поэтому все новые RAV4 теперь являются гибридами с разной степенью электрификации.

2. Три варианта Toyota RAV4

Кроме стандартного кроссовера, который станет самым популярным и доступным, в линейке появился внедорожник Toyota RAV4 Woodland 2026 с увеличенным клиренсом и измененным дизайном и мощный кроссовер Toyota RAV4 GR Sport 2026, который смотрится довольно агрессивно со своими колесными дисками и крупными воздухозаборниками в переднем бампере. Мощность составляет 320 л.с.

3. Полезные технологии Toyota RAV4 6 поколения

Вспоминая фирменные гибриды Toyota, стоит отметить, что японская компания в очередной раз модернизировала свои технологии. В топовом исполнении кроссовер предлагает запас хода до 1350 км с заряженной батареей и полным баком (включая 150 км исключительно на электротяге). Автомобиль способен буксировать до 1500 кг – примерно на треть больше в сравнении с предшественником.

OBOZ.UA уже показывал новый недорогой кроссовер Renault.