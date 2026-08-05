Чего нельзя делать в автомобиле с автоматической коробкой передач: об этом знают не все водители

Автоматическая коробка передач значительно упрощает управление автомобилем, однако у нее есть свои правила эксплуатации. Некоторые привычки, которые кажутся совершенно безобидными, могут ускорить износ трансмиссии или даже создать опасную ситуацию на дороге.

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Эксперты SlashGear дали водителям актуальные советы. Вот список того, чего лучше избегать владельцам автомобилей с автоматической коробкой передач.

Управлять двумя ногами

В машине с "автоматом" и газ, и тормоз рекомендуется нажимать правой ногой. Левая при этом остается на специальной подставке.

Если постоянно держать одну ногу у тормоза, а вторую – на акселераторе, в стрессовой ситуации легче перепутать педали или случайно нажать на них одновременно. Кроме того, даже легкое постоянное нажатие на тормоз может привести к излишнему нагреву и износу деталей.

Переключаться на нейтраль во время движения

Некоторые водители переключают селектор в положение N при спуске, надеясь таким образом сэкономить топливо. Делать этого не стоит.

В режиме D автомобиль имеет лучшую связь двигателя с колесами, а водитель может использовать торможение двигателем. Кроме того, современные автомобили способны существенно уменьшать или прекращать подачу топлива при движении накатом с включенной передачей, поэтому переход на нейтраль зачастую не приносит никакой экономии.

Постоянно резко стартовать

Отдельные интенсивные ускорения исправный автомобиль выдержит без проблем. Но если регулярно стартовать с педалью газа "в пол", нагрузка на коробку передач, двигатель, приводы и шины заметно возрастает.

Особенно нежелательны такие нагрузки, пока двигатель и трансмиссия еще не прогрелись.

Игнорировать состояние трансмиссионной жидкости

Для автоматической коробки передач трансмиссионная жидкость выполняет сразу несколько важных функций: смазывает детали, отводит тепло и участвует в работе самой трансмиссии.

Универсального интервала её замены нет. Он зависит от конкретной коробки и рекомендаций производителя, поэтому ориентироваться лучше именно на сервисный регламент своего автомобиля.

Толчки при переключении, задержки включения передачи или необычные звуки – повод не откладывать диагностику.

Ездить после попадания воды в трансмиссию

После серьезного подтопления автомобиля вода может попасть в коробку передач и смешаться с трансмиссионной жидкостью. Это ухудшает ее свойства и может вызвать коррозию деталей.

Поэтому автомобиль, который побывал в глубокой воде или был затоплен, лучше не эксплуатировать без проверки трансмиссии.

В целом автоматическая коробка не требует каких-то сложных правил. Плавная езда, своевременное обслуживание и соблюдение рекомендаций производителя помогут ей прослужить значительно дольше.

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