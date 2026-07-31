Не покупайте их: 5 внедорожников с самым высоким расходом топлива

При выборе нового автомобиля расход топлива остается одним из главных критериев для большинства покупателей. Несмотря на развитие экономичных двигателей и гибридных технологий, на рынке до сих пор есть модели, которые потребляют значительно больше топлива, чем конкуренты.

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Чаще всего это большие внедорожники с мощными двигателями, созданные для высокой производительности или сложного бездорожья. Если экономия на заправках важна, стоит знать, какие SUV сегодня входят в число наименее экономичных, отмечают эксперты SlashGear.

Высокий расход топлива обычно является следствием сочетания нескольких факторов. Большие габариты, значительная масса, полный привод и мощные бензиновые двигатели существенно увеличивают "аппетит" автомобиля. В то же время производители таких моделей делают ставку не на экономичность, а на динамику, комфорт, буксировочные возможности и проходимость.

В большинстве случаев покупатели подобных автомобилей сознательно соглашаются на повышенные расходы ради высокой мощности, быстрого разгона и возможности уверенно передвигаться по бездорожью.

Jeep Wrangler 392

Одним из наименее экономичных внедорожников остается Jeep Wrangler 392. Эта версия оснащена 6,4-литровым бензиновым двигателем V8 мощностью 470 л.с., который обеспечивает разгон до 100 км/ч примерно за четыре секунды.

Средний расход топлива составляет около 14 MPG (примерно 16,8 л/100 км). Несмотря на высокий расход топлива, модель высоко ценится любителями бездорожья благодаря превосходным внедорожным возможностям и характерному звучанию двигателя.

Cadillac Escalade-V

Роскошный Cadillac Escalade-V также входит в число самых прожорливых внедорожников. Автомобиль оснащен 6,2-литровым двигателем V8 с наддувом мощностью 682 к.с., который позволяет этому крупному внедорожнику разгоняться до 100 км/ч примерно за четыре секунды.

Его средний расход составляет всего 13 MPG (примерно 18,1 л/100 км). При этом даже стандартные версии Escalade не могут похвастаться высокой топливной эффективностью.

Dodge Durango SRT Hellcat

Любителям мощных американских автомобилей хорошо знаком Dodge Durango SRT Hellcat. Под капотом находится 6,2-литровый V8 с наддувом, развивающий 710 к.с.

Средний расход топлива составляет около 13 MPG (примерно 18,1 л/100 км). При этом внедорожник демонстрирует исключительную динамику, разгоняясь до 100 км/ч примерно за 3,6 секунды.

Ferrari Purosangue

Самым неэкономным бензиновым SUV в рейтинге стал Ferrari Purosangue. Автомобиль оснащен атмосферным 6,5-литровым двигателем V12 мощностью 715 к.с., который обеспечивает характеристики на уровне суперкара.

Его средний расход составляет 12 MPG (примерно 19,6 л/100 км). Такая цифра вполне ожидаема для автомобиля, сочетающего в себе возможности кроссовера с производительностью спортивной Ferrari.

GMC Hummer EV SUV

В список также входит электрический GMC Hummer EV SUV, хотя он не использует бензин. Для электромобилей применяется показатель MPGe, который позволяет сравнивать их энергоэффективность с традиционными автомобилями.

Hummer EV демонстрирует показатели около 53–58 MPGe, что делает его наименее энергоэффективным электромобилем среди моделей, представленных на американском рынке. Причиной этого является огромная масса, превышающая четыре тонны, и чрезвычайно высокая мощность силовой установки.

Стоит ли избегать таких моделей

Низкая топливная экономичность не означает, что эти автомобили являются неудачными. Напротив, каждый из них создан для определенной аудитории, которая ценит высокую производительность, роскошь или исключительные внедорожные возможности больше, чем экономию топлива.

Однако тем, кто планирует много ездить каждый день и хочет минимизировать расходы на эксплуатацию, стоит внимательно оценить не только стоимость автомобиля, но и его будущие расходы на топливо. Именно они могут существенно повлиять на общую стоимость владения автомобилем.

OBOZ.UA предлагает узнать обо всех самых успешных моделях Toyota в истории.

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