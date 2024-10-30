Недорогой кроссовер Skoda стал намного мощнее и круче. Фото

Премьера Skoda Kodiaq RS 2025 модельного года состоялась официально. Это мощный и во всех смыслах более крутой вариант популярного недорого кроссовера для большой семьи.

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Фото Skoda Kodiaq RS 2 поколения показывает Motor1. Автомобиль ранее выехал на дороги для ходовых испытаний. А теперь мы может рассмотреть внешность новинки на официальных изображениях.

От стандартной машины спортивный кроссовер отличается более агрессивным дизайном бамперов и уникальными колесными дисками. Под капотом – двигатель VW Golf GTI мощностью 261 л.с.

Мотор сочетается с 7-ступенчатой автоматической КПП в составе полноприводной трансмиссии. Разгон до 100 км/ч занимает 6,3 с, а максимальная скорость составляет 232 км/ч. На выбор доступны конфигурации с салоном на 5 или 7 мест. В интерьере Skoda Kodiaq RS появилась новая отделка и спортивные кресла.

Ранее стандартный кроссовер Skoda Kodiaq 2 поколения встал на конвейер. Модель сильно преобразилась, стала крупнее и брутальнее на вид. Этому способствует новый дизайн Skoda Kodiaq, который дистанцирует машину от предшественника.

Автомобиль получил различные силовые установки: бензиновые двигатели объемом 1,5 л (148 л.с.), 2,0 л (201 л.с.) и дизельный 2,0 л (148 и 190 л.с.). Также впервые в линейке появился гибридный Skoda Kodiaq с силовой установкой на 201 л.с. Такой кроссовер может проезжать до 100 км исключительно на электротяге.

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