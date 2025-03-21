Бюджетный кроссовер от Peugeot и Citroen вызвал ажиотаж. Фото

Peugeot и Citroen вскоре начнут продавать новый Leapmotor B10 на европейском рынке. Материнский концерн Stellantis является партнером китайского производителя. Бюджентый кроссовер вызвал ажиотаж после старта продаж.

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Детали стали известны Motor1. Заказы на новый Leapmotor B10 начали принимать совсем недавно (пока только в КНР), но за первые 48 часов собрали более 30 000 заявок. Китайских покупателей привлекла цена.

Китайский электрокар Leapmotor B10 2025 модельного года ранее показали на официальных фото. А европейскую премьеру приурочили к Автошоу в Париже. Основной соперник – VW ID.4.

Цена Leapmotor B10 в Китае – от 15 000 евро. На европейском рынке стоит удержать базовую стоимость до 30 000 евро. Официальный запас хода от производителя заявлен на уровне 500 км.

Первые модели Leapmotor уже привезли в Европу. Сперва покупатели получат две машины, затем планируется добавлять по одному электрокару каждый год. Самым дешевым оказался Leapmotor T03 за 18 900 евро.

OBOZ.UA уже сообщал про новую бюджетную модель VW.