Бюджетный кроссовер Nissan по цене Duster выходит на рынок. Фото

Новый бюджетный кроссовер Nissan Kicks 2 поколения уже представили официально и подготовили к выходу на рынок. Недорогой автомобиль увеличился в размерах и стал современнее, а по цене его можно сравнить с Dacia Duster.

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Автомобиль отправится в продажу до конца лета, сообщает Motor1. Цена Nissan Kicks 2024 года стартует с 23 220 долларов за базовый вариант.

Дизайн выполнили в современном корпоративном стиле, машина похожа на другие новые кроссоверы Nissan. Интересно выглядят тонкие фары и решетка под ними. Оригинально выполнены "полосатые" дневные ходовые огни.

В задней части по последней моде нарисовали необычные фонари геометричной формы. Покупателям предложат разные цветовые схемы для кузова с контрастной крышей.

Длина кузова составила 4366 мм при колесной базе в 2664 мм. Благодаря использованию современной платформы CMF-B автомобиль получился безопасным и просторным. В оснащении есть адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения, контроль разметки и мониторинг слепых зон. Бензиновый двигатель объемом 2 л выдает мощность 141 л.с.

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