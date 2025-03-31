Kia уже исправила свой долгожданный недорогой внедорожник. Фото

Долгожданный бюджетный внедорожник Kia Tasman 2025 модельного года привлек много внимания. Автомобиль получился недорогим по меркам сегмента, но вызвал споры своим дизайном. В компании уже исправили внешность.

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Об этом стало известно Carscoops. Ранее в сети поднялась дискуссия вокруг дизайна Kia Tasman. В руководстве компании отметили, что новый пикап Tasman должен выделяться в сегменте, где почти все пикапы могут показаться похожими друг на друга.

В компании провели внутреннее исследование. Оказалось, что когда люди знакомятся с этой машиной лично и видят пикап вживую, мнение об автомобиле меняется. Положительных отзывов в этом случае фиксируют больше.

В особенности споры вызывали выраженные колесные арки, которые выделяются на фоне кузова и выполнены из неокрашенного пластика. В Kia ранее отметили, что эти элементы можно будет выкрасить в цвет кузова, что сделает их менее заметными. Вдобавок в качестве аксессуара кампания предложит накладки на арки, которые изменят их дизайн.

Свежее фото демонстрирует исправленный дизайн – белый кузов сочетается с белыми накладками на арках. Возможно, такое решение найдет больше поклонников.

Цена Kia Tasman 2025 – от 25 750 долларов за базовый вариант с задним приводом и 2,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 281 л.с.

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