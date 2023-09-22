Британская Frontline Cars представила рестомод на базе MGB

Британская компания Frontline Cars, занимающаяся реставрацией и модернизацией классических моделей MG, представила свое новое творение – рестомод на базе классической модели MGB. Покупателям будут доступны два варианта силовых агрегатов – мощный бензиновый V8 или версия Вее с электромотором.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Frontline Cars специализируется на доработке автомобилей MG с 1991 года. На счету компании много интересных проектов, включая купе LE50 GT и Abingdon Roadster. Новым детищем британцев стал рестомод на основе классического купе MGB, причем, компания подготовила сразу два варианта модели.

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Версия LE60 оснащена бензиновым 4,8-литровым двигателем Rover V8, который развивает 380 л.с. и 403 Нм крутящего момента, что почти в 4 раза превосходит параметры оригинальной модели 60-х годов прошлого века. В паре с этим моторов работает 5-ступенчатая механическая коробка передач Tremec, которая отправляет всю эту мощь к задним колесам.

Реализовать потенциал силового агрегата помогает дифференциал ограниченного трения. В результате купе способно развивать скорость до 257 км/ч, а разгон до первой "сотни" занимает менее 4 секунд.

Электрическое купе Bee адресовано более спокойным и уравновешенным пользователям. Мощность электромотора – 85 кВт (115 л.с.), а крутящий момент не превышает 220 Нм. В паре с ним работает 5-ступенчатая МКП от Mazda. С таким арсеналом автомобиль способен развивать скорость 193 км/ч, а отметку "100" стрелка спидометра преодолеет спустя 9 с после старта.

Батарея емкостью 40 кВтч обеспечивает запас хода до 225 км. От домашней электросети запас энергии АКБ можно за 5 часов, воспользовавшись зарядным устройством мощностью 7 кВт.

Независимо от выбранного варианта силового агрегата, каждый экземпляр тщательно отреставрирован. Для отделки салона используется натуральная кожа и дерево ценных пород. Автомобиль получил современную светодиодную светотехнику, 15-дюймовые легкосплавные диски Dunlop-style, эффективные дисковые тормоза и полностью независимую подвеску.

Первые покупатели купе Bee и LE60 получат свои шедевры в 2024 году. Компания планирует выпустить 30 экземпляров с мотором V8, а "электрички" будут доступны под заказ.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, французская компания Renault анонсировала электрический рестомод R5 Turbo 3E. Новинка получит пару электромоторов суммарной мощностью 380 сил.