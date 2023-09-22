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Британская Frontline Cars представила рестомод на базе MGB

Сергей Иванов
Авто Oboz
3 минуты
165
Британская Frontline Cars представила рестомод на базе MGB

Британская компания Frontline Cars, занимающаяся реставрацией и модернизацией классических моделей MG, представила свое новое творение – рестомод на базе классической модели MGB. Покупателям будут доступны два варианта силовых агрегатов – мощный бензиновый V8 или версия Вее с электромотором.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Frontline Cars специализируется на доработке автомобилей MG с 1991 года. На счету компании много интересных проектов, включая купе LE50 GT и Abingdon Roadster. Новым детищем британцев стал рестомод на основе классического купе MGB, причем, компания подготовила сразу два варианта модели.

Британская Frontline Cars представила рестомод на базе MGB
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Версия LE60 оснащена бензиновым 4,8-литровым двигателем Rover V8, который развивает 380 л.с. и 403 Нм крутящего момента, что почти в 4 раза превосходит параметры оригинальной модели 60-х годов прошлого века. В паре с этим моторов работает 5-ступенчатая механическая коробка передач Tremec, которая отправляет всю эту мощь к задним колесам.

Британская Frontline Cars представила рестомод на базе MGB

Реализовать потенциал силового агрегата помогает дифференциал ограниченного трения. В результате купе способно развивать скорость до 257 км/ч, а разгон до первой "сотни" занимает менее 4 секунд.

Британская Frontline Cars представила рестомод на базе MGB

Электрическое купе Bee адресовано более спокойным и уравновешенным пользователям. Мощность электромотора – 85 кВт (115 л.с.), а крутящий момент не превышает 220 Нм. В паре с ним работает 5-ступенчатая МКП от Mazda. С таким арсеналом автомобиль способен развивать скорость 193 км/ч, а отметку "100" стрелка спидометра преодолеет спустя 9 с после старта.

Британская Frontline Cars представила рестомод на базе MGB

Батарея емкостью 40 кВтч обеспечивает запас хода до 225 км. От домашней электросети запас энергии АКБ можно за 5 часов, воспользовавшись зарядным устройством мощностью 7 кВт.

Британская Frontline Cars представила рестомод на базе MGB

Независимо от выбранного варианта силового агрегата, каждый экземпляр тщательно отреставрирован. Для отделки салона используется натуральная кожа и дерево ценных пород. Автомобиль получил современную светодиодную светотехнику, 15-дюймовые легкосплавные диски Dunlop-style, эффективные дисковые тормоза и полностью независимую подвеску.

Британская Frontline Cars представила рестомод на базе MGB

Первые покупатели купе Bee и LE60 получат свои шедевры в 2024 году. Компания планирует выпустить 30 экземпляров с мотором V8, а "электрички" будут доступны под заказ.

Британская Frontline Cars представила рестомод на базе MGB

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, французская компания Renault анонсировала электрический рестомод R5 Turbo 3E. Новинка получит пару электромоторов суммарной мощностью 380 сил.