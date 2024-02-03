Бренды авто, которые ломаются вдвое быстрее: 12 аутсайдеров
Выбирая авто, водители в первую очередь обращают внимание на соотношение цены и качества. Найти надежный и долговечный подержанный автомобиль – задача со звездочкой. Необходимо иметь представление о репутации бренда, производительности и затратах.
Эксперты провели тщательное исследование и обнаружили, что некоторые авто могут быть пустой тратой денег. Специалисты проанализировали данные о надежности на основе отзывов тысяч настоящих владельцев.
Что может быть хуже, чем приобрести автомобиль, который потребует регулярного ремонта? Каждый год Consumer Reports оценивает надежность каждой основной модели транспортного средства, собирая данные о проблемах, возникших у владельцев этих авто за последние 12 месяцев.
Вы можете удивиться, но самая надежная компания в прошлом году, Mercedes-Benz – снова среди аутсайдеров. Она заняла второе место после Chrysler, который, кстати, получил ужасный средний прогнозируемый балл надежности 18 из 100. Rivian, Volkswagen и Jeep завершают пятерку ненадежных брендов, которые следует обходить стороной. Речь прежде всего о приобретении подержанных автомобилей.
Ниже опубликованы 12 наименее надежных марок на основе новых данных CR о более чем 330 000 транспортных средствах с 2000 по 2023 годы выпуска (плюс несколько редких моделей 2024 года). Ниже приведены средние годовые затраты на техническое обслуживание, предоставленные RepairPal.
Audi
- Прогнозируемая оценка надежности: 43
- Средние годовые расходы на техническое обслуживание: 987 долларов США
Chevrolet
- Прогнозируемая оценка надежности: 43
- Средний годовой расход на техническое обслуживание: $649
Dodge
- Прогнозируемая оценка надежности: 42
- Средний годовой расход на техническое обслуживание: $634
Ford
- Прогнозируемая оценка надежности: 40
- Средний годовой расход на техническое обслуживание: $775
Lincoln
- Прогнозируемая оценка надежности: 38
- Средний годовой расход на техническое обслуживание: $879
GMC
- Прогнозируемая оценка надежности: 36
- Средний годовой расход на техническое обслуживание: $744
Volvo
- Прогнозируемая оценка надежности: 28
- Средний годовой расход на техническое обслуживание: $769
Jeep
- Прогнозируемая оценка надежности: 26
- Средний годовой расход на техническое обслуживание: $634
Volkswagen
- Прогнозируемая оценка надежности: 26
- Средний годовой расход на техническое обслуживание: $676
Rivian
- Прогнозируемая оценка надежности: 24
Mercedes-Benz
- Прогнозируемая оценка надежности: 23
- Средние годовые расходы на техническое обслуживание: 908 долларов США
Chrysler
- Прогнозируемая оценка надежности: 18
- Средние годовые расходы по техническому обслуживанию: 608 долларов США.
Также эксперты назвали пять лучших брендов CR по средней прогнозируемой надежности:
- Lexus
- Toyota
- Mini
- Acura
- Honda.
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