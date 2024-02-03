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Бренды авто, которые ломаются вдвое быстрее: 12 аутсайдеров

Алина Милсент
Авто Oboz
2 минуты
3,5 т.
Бренды авто, которые ломаются вдвое быстрее: 12 аутсайдеров

Выбирая авто, водители в первую очередь обращают внимание на соотношение цены и качества. Найти надежный и долговечный подержанный автомобиль – задача со звездочкой. Необходимо иметь представление о репутации бренда, производительности и затратах.

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Эксперты провели тщательное исследование и обнаружили, что некоторые авто могут быть пустой тратой денег. Специалисты проанализировали данные о надежности на основе отзывов тысяч настоящих владельцев.

Что может быть хуже, чем приобрести автомобиль, который потребует регулярного ремонта? Каждый год Consumer Reports оценивает надежность каждой основной модели транспортного средства, собирая данные о проблемах, возникших у владельцев этих авто за последние 12 месяцев.

Вы можете удивиться, но самая надежная компания в прошлом году, Mercedes-Benz – снова среди аутсайдеров. Она заняла второе место после Chrysler, который, кстати, получил ужасный средний прогнозируемый балл надежности 18 из 100. Rivian, Volkswagen и Jeep завершают пятерку ненадежных брендов, которые следует обходить стороной. Речь прежде всего о приобретении подержанных автомобилей.

Ниже опубликованы 12 наименее надежных марок на основе новых данных CR о более чем 330 000 транспортных средствах с 2000 по 2023 годы выпуска (плюс несколько редких моделей 2024 года). Ниже приведены средние годовые затраты на техническое обслуживание, предоставленные RepairPal.

Audi

  • Прогнозируемая оценка надежности: 43
  • Средние годовые расходы на техническое обслуживание: 987 долларов США

Chevrolet

  • Прогнозируемая оценка надежности: 43
  • Средний годовой расход на техническое обслуживание: $649

Dodge

  • Прогнозируемая оценка надежности: 42
  • Средний годовой расход на техническое обслуживание: $634

Ford

  • Прогнозируемая оценка надежности: 40
  • Средний годовой расход на техническое обслуживание: $775

Lincoln

  • Прогнозируемая оценка надежности: 38
  • Средний годовой расход на техническое обслуживание: $879

GMC

  • Прогнозируемая оценка надежности: 36
  • Средний годовой расход на техническое обслуживание: $744

Volvo

  • Прогнозируемая оценка надежности: 28
  • Средний годовой расход на техническое обслуживание: $769

Jeep

  • Прогнозируемая оценка надежности: 26
  • Средний годовой расход на техническое обслуживание: $634

Volkswagen

  • Прогнозируемая оценка надежности: 26
  • Средний годовой расход на техническое обслуживание: $676

Rivian

  • Прогнозируемая оценка надежности: 24

Mercedes-Benz

  • Прогнозируемая оценка надежности: 23
  • Средние годовые расходы на техническое обслуживание: 908 долларов США

Chrysler

  • Прогнозируемая оценка надежности: 18
  • Средние годовые расходы по техническому обслуживанию: 608 долларов США.

Также эксперты назвали пять лучших брендов CR по средней прогнозируемой надежности:

  1. Lexus
  2. Toyota
  3. Mini
  4. Acura
  5. Honda.

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