Большой недорогой внедорожник Jeep для семьи показали официально
Новый внедорожник Jeep Grand Cherokee 2026 модельного года показали официально. Большой внедорожник является недорогой машиной по меркам сегмента. Автомобиль претерпел модернизацию.
Производитель официально раскрыл все подробности о модели Jeep Grand Cherokee. Основное обновление сосредоточили в технической части, хотя без "косметики" тоже не обошлось.
Крупный внедорожник, который также предлагается как удлиненный 7-местный Jeep Grand Cherokee L, стал современнее внешне. Изменились бамперы и светотехника, добавили новый декор.
Новый Jeep Grand Cherokee теперь оснащается мощным 4-цилиндровым турбомотором с отдачей 324 л.с. В линейке остался и атмосферный V6 мощностью 297 л.с.
Несмотря на премиальный имидж, размеры, оснащение и почти флагманскую позицию модели, этот внедорожник нельзя назвать дорогим. Цена Jeep Grand Cherokee – от 36 000 долларов за базовый вариант.
