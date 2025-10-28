Самый дешевый кроссовер Porsche снимут с производства. Фото

Модель Porsche Macan с ДВС – самый дешевый кроссовер немецкого бренда, который фактически уступил место новому Porsche Macan EV. История автомобиля подошла к концу, и скоро его снимут с производства.

Подробности стали известны Motor1. Производство Porsche Macan остановят в середине 2026 года. Во многих европейских странах этот автомобиль уже не продают – только новый электрокар.

Пока нет точной информации, что на рынок будущий преемник (примерно в 2028 году) вернется как Macan с двигателями внутреннего сгорания. На данный момент проект известен под внутренним названием Porsche M1.

Ранее сообщалось, что в качестве основы для новой модели решили выбрать кроссовер Audi Q5. Это не проблема, ведь прошлый Porsche Macan тоже базировался на Q5. Однако теперь машину построили на новой переднеприводной платформе Premium Platform Combustion (PPC).

Разумеется, Audi предлагает фирменную полноприводную трансмиссию Quattro Ultra. Скорее всего, она будет и у преемника Macan. Интересно, решат ли предлагать для модели базовые исполнения с передним приводом.

