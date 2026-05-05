BMW сделает свой самый дешевый электроседан намного мощнее

Новая BMW 3 Series 2027 модельного года дебютировала как долгожданный автомобиль. Теперь это самый дешевый электроседан бренда. И его скоро сделают намного мощнее в топовом исполнении.

Известно, что модель получит особый вариант – BMW M3 EV – и эта машина удивит энтузиастов. Подробности стали известны Motor1. В компании отмечают, что EV сохранит ДНК знаменитой спортивной модели. Даже несмотря на то, что впервые в истории новая BMW M3 получит полностью электрическую силовую установку.

Новую модель BMW M3 2027 года выполнят в стиле Neue Klasse, который начал постепенно распространяться на всю линейку бренда.

Электрокар BMW iM3 (возможное название), как ожидается, предложит около 1000 л.с., полный привод, режим с имитацией КПП, а также искусственные звуки двигателя – в том числе V10. Известно, что в 2028 году на рынок выведут новое поколение бензиновой M3.

Линейку электрической модели BMW i3 (стандартный седан) пока возглавляет 460-сильный вариант с запасом хода около 900 км.

