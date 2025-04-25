BMW рассказала все о своей новой самой доступной модели

BMW активно работает над своей новой самой доступной моделью. Это особенно интересно на фоне премиальных соперников, которые решили покинуть базовые сегменты. В компании о машине рассказали все из того, чем на данный момент можно поделиться с общественностью.

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Появились первые детали, которые рассказывают, какой будет недорогая баварская модель следующего поколения. Подробности стали известны Carscoops. Известно, что новая BMW 1 series находится в разработке. Однако параллельно конструкторы разрабатывают электромобиль BMW i1, который придет на смену популярной BMW i3 и станет самым маленьким и доступным электрокаром немецкой компании.

Таким образом у компании появится две компактные модели с разными силовыми установками. Ожидается, что в первую очередь на европейском рынке эти автомобили станут популярными.

Подробностей о дизайне пока нет. Возможно, новые модели выполнят в стиле недавнего концепта, на котором дебютировала новая стилистика моделей BMW и архитектура Neue Klasse. Доступных новинок придется подождать до 2028 года.

Разработку планируют ускорить с помощью актуальных компонентов концерна BMW Group. Например, новый электрокар BMW i1 могут построить на базе моделей Mini.

OBOZ.UA уже показывал новый дешевый электрокар из США.