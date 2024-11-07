Безопасные и комфортные: названы лучшие авто для семьи

Семейные хэтчбеки – это один из ключевых сегментов всего авторынка. Их часто покупают и для частных, и для служебных нужд, даже несмотря на рост спроса на внедорожники. А все из-за надежности.

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Однако и здесь можно встретить неудачную модель. Именно поэтому издание What Car провело опрос 21 732 автомобилистов, чтобы выяснить, какие семейные авто не вызывают нареканий ни с точки зрения комфорта, ни тем более безопасности. Участников опроса просили рассказать, как часто их машины выходили из строя, как дорого обходился ремонт, и сколько времени авто простаивало сломанным. И вот какой, по результатам исследования, получилась десятка самых лучших семейных авто в возрасте до 5 лет.

Бензиновая Skoda Octavia 2013-2020 модельных годов

Рейтинг надежности 99,3%

Бензиновая версия Octavia предыдущего поколения получила почти идеальный рейтинг надежности. И превзошла обновленную версию этой же модели. Все проблемы с этим поколением были несущественными, а устранять их удавалось максимум за день.

Гибридный Mercedes A-Class от 2018 модельного года

Рейтинг надежности 98,7%

Гибридные версии A-Class выходят из строя реже, чем бензиновые (11% против 21%), а если это и происходит, то их ремонтируют быстрее. На ремонт гибрида уходило меньше дня, тогда как бензиновый аналог "отдыхал" у механика более недели.

BMW 1 серии 2019-2024 модельных годов

Рейтинг надежности 98,6%

Не стоит сбрасывать со счетов первую серию только потому, что это самая дешевая модель BMW. Она оказалась самой надежной у немецкого производителя. Только 8% владельцев столкнулись с неполадками, которые в большинстве своем не были связаны с двигателем. Все автомобили остались пригодными для вождения, а две трети поломок удалось устранить менее чем за неделю.

Honda Civic от 2022 модельного года

Рейтинг надежности 97,6%

По словам владельцев, последняя Honda Civic страдала от гораздо меньшего количества неисправностей, чем ее предшественница – лишь 8% новых моделей вышли из строя по сравнению с 27% у образцов предыдущего поколения. Проблемы с рулевым управлением были единственной областью, которая вызывала хоть какие-то беспокойства. Однако на ремонт в среднем уходило более недели времени.

Гибридный Hyundai Ioniq 2016-2022 модельных годов

Рейтинг надежности 96,5%

Гибридные версии Ioniq, пожалуй, более надежны, чем полностью электрические: только 20% гибридов Ioniq ломались по сравнению с 47% электромобилей этой же модели. Кузов, тормозная система и спутниковая навигационная/информационно-развлекательная система стали основными проблемами своих владельцев. Хорошей новостью является то, что 75% автомобилей было отремонтировано в течение одного дня или меньше.

Toyota Corolla от 2018 модельного года

Рейтинг надежности 96,4%

Проблемы с электрической системой, а также 12-вольтовой батареей были основными жалобами 15% владельцев Corolla. С такими поломками столкнулась почти треть владельцев модели. И 28% из них находились в ремонте больше недели.

Citroen C4 от 2020 модельного года

Рейтинг надежности 96,2%

Проблемы с электричеством, кондиционером и спутниковой навигацией/информационно-развлекательной системой больше всего беспокоили владельцев Citroen C4. С поломками столкнулись 17% их владельцев и на устранение половины из них ушло больше недели.

Kia XCeed от 2019 модельного года

Рейтинг надежности 95,6%

Чаще всего владельцы этих авто жаловались на проблемы с кузовом. Также были некоторые опасения по поводу 12-вольтовой батареи и спутниковой навигации/информационно-развлекательной системы. Однако все авто удалось отремонтировать меньше, чем за неделю, а на ремонт трети не ушло и целого дня.

Mini Clubman 2015-2024 модельных лет

Рейтинг надежности 95,5%

Кузов был единственной областью, вызвавшей у владельцев Countryman какие-то опасения. На проблемы с ним пожаловались 15% собственников. Все поломанные автомобили провели в ремонте меньше недели, а две трети из них вышли из мастерской уже в день обращения.

Бензиновый Ford Focus от 2018 модельного года

Рейтинг надежности 94,9%

Выберите модель с бензиновым двигателем, если вам нужен надежный Focus. У этих моделей доля неисправностей составляла всего 9% по сравнению с 33% у дизельного аналога. К проблемным областям относятся 12-вольтовая батарея, кузов и электрические системы, не входящие в двигатель, включая спутниковую навигацию/информационно-развлекательную систему. Более половины из поломанных Ford Focus (53%) провели в ремонте более недели.

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