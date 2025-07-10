Ажиотажный бюджетник Renault превратили в необычный внедорожник. Фото

Новый бюджетный электрокар Renault 5 E-Tech electric всем очень понравился и вызвал настоящий ажиотаж на рынке. Производитель подготовил широкую линейку модификаций, а теперь машину превратили в необычный внедорожник.

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Особый вариант модели Renault 5 Delta 4×4 с измененным дизайном показали на фото. Подробности об автомобиле стали известны Carscoops. Модель, которая также известна как Renault R5 2025 года, превратили в крутой внедорожник в компании Delta 4×4.

Новый Renault 5 получил увеличенный дорожный просвет и покрышки для бездорожья. С некоторыми изменениями во внешности электрокар выглядит необычно.

Образ дополняют яркие наклейки на кузове и набор аксессуаров для путешествий. Авторы тюнинга Renault 5 вдохновлялись классическими спортивными хэтчбеками для ралли. Однако полный привод не предусмотрен, ведь в основе использовали заводские силовые установки (все они одномоторные).

Производитель подготовил варианты мощностью 120 л.с. с батарейным блоком емкостью 40 кВтч и запасом хода 312 км и 150 сил и 410 км.

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