Акцент на дешевизне и электрификации: какие новые авто назвали лучшими

Эксперты назвали лучшие автомобили 2024 года в рамках определения финалистов конкурса World Car of the Year. Интересно, что в список попали преимущественно недорогие модели. Но жюри, судя по всему, также сделало акцент на электрификации.

В списке ,который состоит из десяти финалистов, много кроссоверов – покупатели очень любят такие машины. Также есть несколько электромобилей и гибридных моделей. Детали опубликовали на сайте ежегодного конкурса "Всемирный автомобиль года".

Лучшие автомобили 2024 года – финалисты World Car of the Year:

BYD Seal;

Ford Bronco;

Hyundai Kona;

Hyundai Santa Fe;

Kia EV9;

Mazda CX-90;

Subaru Crosstrek;

Toyota Prius;

Volkswagen ID.7;

Volvo EX30.

Заметно, что жюри отдает приоритет электрифицированным моделям, которые преобладают в списке. Со временем подобные машины стали доступнее, что и отражают финалисты.

Среди этих десяти претендентов выберут победителя в апреле 2024 года.

Напомним, как ранее сообщал OBOZ.UA, состоялась премьера нового недорогого кроссовера Toyota, который в том числе доступен с гибридным приводом.