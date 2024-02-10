Акцент на дешевизне и электрификации: какие новые авто назвали лучшими
Эксперты назвали лучшие автомобили 2024 года в рамках определения финалистов конкурса World Car of the Year. Интересно, что в список попали преимущественно недорогие модели. Но жюри, судя по всему, также сделало акцент на электрификации.
В списке ,который состоит из десяти финалистов, много кроссоверов – покупатели очень любят такие машины. Также есть несколько электромобилей и гибридных моделей. Детали опубликовали на сайте ежегодного конкурса "Всемирный автомобиль года".
Лучшие автомобили 2024 года – финалисты World Car of the Year:
- BYD Seal;
- Ford Bronco;
- Hyundai Kona;
- Hyundai Santa Fe;
- Kia EV9;
- Mazda CX-90;
- Subaru Crosstrek;
- Toyota Prius;
- Volkswagen ID.7;
- Volvo EX30.
Заметно, что жюри отдает приоритет электрифицированным моделям, которые преобладают в списке. Со временем подобные машины стали доступнее, что и отражают финалисты.
Среди этих десяти претендентов выберут победителя в апреле 2024 года.
Напомним, как ранее сообщал OBOZ.UA, состоялась премьера нового недорогого кроссовера Toyota, который в том числе доступен с гибридным приводом.