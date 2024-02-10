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Акцент на дешевизне и электрификации: какие новые авто назвали лучшими

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
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Volvo EX30

Эксперты назвали лучшие автомобили 2024 года в рамках определения финалистов конкурса World Car of the Year. Интересно, что в список попали преимущественно недорогие модели. Но жюри, судя по всему, также сделало акцент на электрификации.

В списке ,который состоит из десяти финалистов, много кроссоверов – покупатели очень любят такие машины. Также есть несколько электромобилей и гибридных моделей. Детали опубликовали на сайте ежегодного конкурса "Всемирный автомобиль года".

Лучшие автомобили 2024 года – финалисты World Car of the Year:

  • BYD Seal;
  • Ford Bronco;
  • Hyundai Kona;
  • Hyundai Santa Fe;
  • Kia EV9;
  • Mazda CX-90;
  • Subaru Crosstrek;
  • Toyota Prius;
  • Volkswagen ID.7;
  • Volvo EX30.
Ford Bronco

Заметно, что жюри отдает приоритет электрифицированным моделям, которые преобладают в списке. Со временем подобные машины стали доступнее, что и отражают финалисты.

Среди этих десяти претендентов выберут победителя в апреле 2024 года.

Напомним, как ранее сообщал OBOZ.UA, состоялась премьера нового недорогого кроссовера Toyota, который в том числе доступен с гибридным приводом.