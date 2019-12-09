"Я бы себе такую купил, но...": Дубинский впервые сел за руль Tesla Model X

Народный депутат Александр Дубинский, который с недавних пор решил выпускать автомобильные обзоры (в рамках своего YouTube-проекта "АДмобили"), снял тест электрокроссовера Tesla Model X.
Как выяснил OBOZREVATEL, до этого парламентарий рассказал уже о Mercedes-Benz 123ce, Maserati Coupe Cambiocorsa и Mercedes W140 Coupe. Таким образом, Tesla Model X стал уже четвертым обзором Дубинского.
Обзор Tesla Model X от Александра Дубинского
Скриншот c видео. DubinskyPro, YouTube
Но перейдем ближе к сути. Что же интересного депутат поведал о высокотехнологичном электромобиле Tesla Model X? В начале ролика он говорит, что откровенно в шоке от этого автомобиля (в хорошем смысле слова). В частности, его впечатлили различные "примочки " и опции авто, а также сходство в некоторых вещах с моделями Mercedes-Benz.
Обзор Tesla Model X от Александра Дубинского
Скриншот c видео. DubinskyPro, YouTube
"Это Тесла, но, знаете, с таким привкусом Мерседеса", – подчеркивает Дубинский.
Затем, среди прочего, он уделяет внимание управлению автомобилем, его комфорту и вместительности, а также настройкам систем через экран мультимедиа и задних дверей Tesla Model X, известных как "крылья сокола". Ну и параллельно рассказывает о политике – получилась такая себе аналогия с монологами президента Владимира Зеленского, который ранее записывал видеообращения к народу как раз за рулем такого автомобиля.
Обзор Tesla Model X от Александра Дубинского
Скриншот c видео. DubinskyPro, YouTube
В конце Дубинский говорит, что "купил бы себе Tesla Model X, если бы не любил ездить с друзьями в Одессу". "Туда,к сожалению, на ней не доедешь", – считает нардеп.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
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