В Одессе из-за пожара в колледже закрыли улицу в центре города

Власти Одессы закрыли автомобильное движение на участке по ул. Троицкой до завершения следственных действий по факту пожара в одесском колледже 4 декабря, унесшего 16 жизней.

Для проезда закрыт участок улицы между ул. Пушкинской и ул.Осипова. Соответствующее распоряжение №1280 подписал мэр Геннадий Труханов. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Улицу Троицкую в Одессе закрывают для движения Facebook Вячеслава Грубого

"Распоряжение подписано, учитывая обращение следственного управления Главного управления Национальной полиции в Одесской области по проведению досудебного расследования, начатого по факту пожара, и с целью обеспечения безопасности посторонних лиц", – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, центр Одессы навсегда закроют для автомобилей по выходным и праздникам.

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