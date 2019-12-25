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25 декабря • обновлено в 13:40
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В Одессе из-за пожара в колледже закрыли улицу в центре города

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Власти Одессы закрыли автомобильное движение на участке по ул. Троицкой до завершения следственных действий по факту пожара в одесском колледже 4 декабря, унесшего 16 жизней.

Для проезда закрыт участок улицы между ул. Пушкинской и ул.Осипова. Соответствующее распоряжение №1280 подписал мэр Геннадий Труханов. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

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"Распоряжение подписано, учитывая обращение следственного управления Главного управления Национальной полиции в Одесской области по проведению досудебного расследования, начатого по факту пожара, и с целью обеспечения безопасности посторонних лиц", – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, центр Одессы навсегда закроют для автомобилей по выходным и праздникам.

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Тема
Пожар в колледже Одессы
Место
Украина Одесса
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пожар новости Одессы
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