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25 грудня • оновлено в 13:42
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В Одесі через пожежу в коледжі закрили вулицю в центрі міста

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Влада Одеси закрила автомобільний рух на ділянці по вул. Троїцької до завершення слідчих дій за фактом пожежі в одеському коледжі 4 грудня, що забрала 16 життів.

Для проїзду закрита ділянка вулиці між вул. Пушкінській та ул.Осіпова. Відповідне розпорядження №1280 підписав мер Генадій Труханов. Про це повідомили в пресслужбі Одеської міськради.

Вулицю Троїцьку в Одесі закривають для руху

Вулицю Троїцьку в Одесі закривають для руху

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"Розпорядження підписане, враховуючи звернення слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області з проведення досудового розслідування, розпочатого по факту пожежі, і з метою забезпечення безпеки сторонніх осіб", – сказано в повідомленні.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, центр Одеси назавжди закриють для автомобілів по вихідних і святах.

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Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
Теги
пожежа новини Одеси
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