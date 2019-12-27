Эрдоган лично представил первый электрокар Турции: фото и видео с презентации

Турция представила первый электрокар отечественного производства, продажи которого стартуют в 2022 году.
Презентация состоялась в городе Гебзе на северо-западе страны (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично побывал на мероприятии. В автопроект будет вложено 22 миллиарда долларов.
Эрдоган представил первый турецкий электрокар
twitter./NTV
Планируется производить 175 тысяч электромобилей в год. Турция намерена поддержать производителя и закупить до 2035 года 30 тысяч машин.
К 2022 году в Турции будет создана инфраструктура станций для подзарядки аккумуляторов электрокаров.
Эрдоган представил первый турецкий электромобиль
twitter./NTV
Kendimize inandığımızda, kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur. Türkiye'nin Otomobili hayırlı uğurlu olsun. pic.twitter.com/QPJMb2u1b5— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 27, 2019
Ердоган представив перше турецьке електроавто #TürkiyeninOtomobili— Конопляний Джмелик (@dmitrosel007) December 27, 2019
200 к.с. (400 к.с.)
задній привід (привід на 4 колеса
прискорення 0-100 7,6 сек - 4,8 сек
запас ходу 500 км
швидка зарядка
розумне з'єднання.
5 різних моделей pic.twitter.com/OY8ZMNiWDA
Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, тестовый прототип российского электромобиля "Монарх" не прибыл на церемонию собственной презентации в Москве, которая состоялась в парке "Сокольники".
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