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27 декабря • обновлено в 18:54
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Эрдоган лично представил первый электрокар Турции: фото и видео с презентации

1.4т
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Турция представила первый электрокар отечественного производства, продажи которого стартуют в 2022 году.

Презентация состоялась в городе Гебзе на северо-западе страны (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично побывал на мероприятии. В автопроект будет вложено 22 миллиарда долларов.

Эрдоган представил первый турецкий электрокар

Эрдоган представил первый турецкий электрокар

twitter./NTV

Планируется производить 175 тысяч электромобилей в год. Турция намерена поддержать производителя и закупить до 2035 года 30 тысяч машин.

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К 2022 году в Турции будет создана инфраструктура станций для подзарядки аккумуляторов электрокаров.

Эрдоган представил первый турецкий электромобиль

Эрдоган представил первый турецкий электромобиль

twitter./NTV

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, тестовый прототип российского электромобиля "Монарх" не прибыл на церемонию собственной презентации в Москве, которая состоялась в парке "Сокольники".

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Реджеп Тайип Эрдоган
Место
Турция
Теги
электромобили авто
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