Эрдоган лично представил первый электрокар Турции: фото и видео с презентации

Турция представила первый электрокар отечественного производства, продажи которого стартуют в 2022 году.

Презентация состоялась в городе Гебзе на северо-западе страны (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично побывал на мероприятии. В автопроект будет вложено 22 миллиарда долларов.

Эрдоган представил первый турецкий электрокар twitter./NTV

Планируется производить 175 тысяч электромобилей в год. Турция намерена поддержать производителя и закупить до 2035 года 30 тысяч машин.

К 2022 году в Турции будет создана инфраструктура станций для подзарядки аккумуляторов электрокаров.

Эрдоган представил первый турецкий электромобиль twitter./NTV

Kendimize inandığımızda, kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur. Türkiye'nin Otomobili hayırlı uğurlu olsun. pic.twitter.com/QPJMb2u1b5 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 27, 2019

Ердоган представив перше турецьке електроавто #TürkiyeninOtomobili

200 к.с. (400 к.с.)

задній привід (привід на 4 колеса

прискорення 0-100 7,6 сек - 4,8 сек

запас ходу 500 км

швидка зарядка

розумне з'єднання.

5 різних моделей pic.twitter.com/OY8ZMNiWDA — Конопляний Джмелик (@dmitrosel007) December 27, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, тестовый прототип российского электромобиля "Монарх" не прибыл на церемонию собственной презентации в Москве, которая состоялась в парке "Сокольники".

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