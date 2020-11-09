Юркий и спортивный: тестируем компактный кроссовер Ford Puma

Появление на украинском рынке нового компактного кроссовера Ford Puma вызвало огромный интерес. Команда АвтоОбоза не могла оставаться в стороне от этого события и провела тест новинки.

Осенью прошлого года Ford Puma стал одним из главных шоу-стопперов автошоу во Франкфурте. На стенде компании Ford "яблоку негде было упасть", настолько заинтриговал автомобиль весьма избалованную местную публику. И это вполне объяснимо, ведь новинка относится к самому популярному и быстро растущему сегменту рынка – B-SUV.

Внешне Puma выглядит очень привлекательно и современно. Первое, что бросается в глаза – светотехника с оригинальным рисунком светодиодных полосок, а также мускулистые формы в стилистике биодизайна. И здесь можно вспомнить о другой Ford Puma – компактном и недорогом спорткупе, также созданном на базе модели Fiesta и выпускавшемся с 1997 по 2002 год.

Стилистически автомобили очень похожи, а еще новинка чем-то напоминает Porsche Macan, только уменьшенный в размерах.

Однако, несмотря на компактность, Ford Puma вовсе не производит впечатления "игрушечной", наоборот, машина выглядит достаточно агрессивно и динамично, особенно, в исполнении ST-Line. Она отличается окрашенными в цвет кузова защитным обвесом, черными глянцевым декором вместо хрома, элегантным задним спойлером, декоративными порогами ST-Line, иными бамперами и целым рядом других стильных элементов.

Дизайн интерьера во многом унифицирован с родственной моделью Fiesta. Но благодаря тому, что Puma по своим размерам крупнее Fiesta, в салоне гораздо просторнее, особенно задним пассажирам.

Удобные спортивные сиденья имеют комбинированную отделку с контрастной красной строчкой. Она же используется для отделки рулевого колеса, дверных карт, напольных ковриков и торпеды. "Пухлый" спортивный руль хорошо ложится в руки, а многочисленные кнопки позволяют управлять вспомогательными функциями, не отвлекаясь от дороги.

Особой гордостью дизайнеров интерьере является цифровая приборная панель размером 12,3 дюйма. При включении зажигания на ней появляется стилизованное изображение пумы. Как говорится, мелочь, а приятно.

Сам дисплей имеет качественную графику, а вся информация подается в привычном виде. При выборе одного из пяти режимов движения цветовая схема меняется вместе с дизайном шкал.

Мультимедийная система SYNC 3 имеет в своем арсенале 8-дюймовый сенсорный экран, голосовое управление, навигацию, а также поддерживает Android Auto и Apple CarPlay. Графика здесь тоже понятная, а меню имеет удобный интерфейс.

Попасть на задний ряд можно через широкий проем двери, которая открывается практически на 90 градусов. Благодаря этому, а также узким порогам, гимнастические трюки, как в случае с DS 3 Crossback, для доступа в салон выполнять не придется.

За счет увеличенной по сравнению с Fiesta колесной базы (2588 мм), задним пассажирам тесно не будет, при условии, что их будет двое. Да и для головы места хватает, несмотря на то, что автомобиль имеет купеобразный силуэт. Из недостатков можно отметить отсутствие сзади дефлекторов вентиляции, розетки на 12В и USB.

Несмотря на спортивный характер, автомобиль достаточно практичный. В салоне нашлось немало отделений и отсеков для мелочей, глубокий перчаточный ящик, да и в картах дверей есть большие карманы.

Еще одним достоинством новинки является вместительный багажник объемом 456 литров, включая 80-литровый MegaBox. Так "фордовцы" назвали глубокий отсек под полом, где можно прятать испачканные вещи, обувь или, в нашем случае, "докатку". Это отделение разделено на две части и имеет дренажное отверстие, поэтому его легко мыть.

Мягкая багажная полка закреплена на пятой двери и поднимается вместе с ней, а сама дверь за доплату может иметь электропривод.

Под капотом нашей тестовой "Пумы" оказался 1-литровый трехцилиндровый двигатель семейства EcoBoost. Он уже давно и хорошо знаком всем поклонникам марки Ford. Турбированный мотор требует, чтобы его обороты поддерживали на высоком уровне, и тогда он способен подарить немало приятных ощущений от драйва. А в "пробках", наоборот, позволяет экономить топливо, а помогает ему в этом система Start/Stop.

Легкий кроссовер со 125 "лошадками" под капотом быстро разгоняется и отзывчиво реагирует на работу педалью "газа". Возможности этого мотора помогает реализовать 7-ступенчатая преселективная роботизированная коробка передач. Заявленный разгон до "сотни" – 10 секунд, но по ощущениям автомобиль кажется гораздо динамичнее. Мы не стали проверять справедливость указанной в ТТХ максимальной скорости в 190 км/ч, но зная этот мотор можно с уверенностью сказать – Puma это сможет.

Гораздо интереснее ездить на этом автомобиле по узким улочкам. Благодаря компактным размерам для Puma всегда найдется место для парковки, а широкоугольная камера заднего вида максимально облегчит процесс.

Автомобиль очень юркий и маневренный. Настройки усилителя руля имеют хорошо выраженную обратную связь, а собранная упругая подвеска гарантирует стабильность на прямой и устойчивость в поворотах.

От Fiesta новинка отличается более жесткой задней балкой полузависимой подвески, усиленными точками крепления рычагов, а также иными пружинами и амортизаторами. Подвеска – в меру жесткая, но дискомфорта не вызывает, однако, стоит помнить, что крупные ямы лучше объезжать.

Puma имеет хорошую комплектацию в любой из предлагаемых в Украине версий. В машине есть разнообразные ассистенты водителя, включая систему предупреждения о возможном столкновении, контроля рядности и удержании в полосе движения, адаптивный круиз-контроль, система мониторинга слепых зон и т.д.

Отечественным покупателям новинка предлагается в четырех исполнениях: Titanium, Lux, ST-Line и ST-Line Plus. Все они оснащаются исключительно 1-литровым бензиновым мотором мощностью 125 сил и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Цена варьируется от 747 608 грн* за модель в стартовой версии Titanium до 855 217 грн* за топовую ST-Line Plus.

* Стоимость указана по состоянию на 31.10.2020 года по курсу, размещенному на сайте winner.ua.

По совокупности дизайна интерьера и экстерьера, ездовым качествам, комфорту и безопасности Ford Puma – один из лучших кроссоверов в сегменте B-SUV. Он обладает узнаваемой внешностью, и надолго сохранит привлекательность за счет ее "вневременной" стилистики. Покупатели смогут выбрать различные варианты персонализации, чтобы подчеркнуть либо свою спортивность, как в случае с версией ST-Line, либо свой активный образ жизни – в варианте Titanium. В целом, автомобиль получился цельным и сбалансированным, а в версии ST-Line – с изрядной долей спортивности. Кроме того, у автомобиля есть вместительный багажник.

К недостаткам можно отнести отсутствие выбора двигателей и трансмиссий, а также высокую стоимость, как для представителя сегмента B-SUV.

Благодарим компанию "Виннер Импортс Украина", официального импортера автомобилей Ford в Украине, за помощь в организации теста.

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