Skoda Karoq: умные решения

Команда OBOZREVATEL разбиралась, в чем секрет успеха кроссоверов на примере Skoda Karoq – победителя конкурса "Автомобиль 2019 года" в номинации "Компактный кроссовер".

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Дизайн Karoq выполнен в стилистике более крупного кроссовера Kodiaq, а модульную платформу MQB автомобиль разделил с многочисленными родственниками из концерна Volkswagen.

Skoda Karoq напоминает своим дизайном более крупный кроссовер Kodiaq

Skoda Karoq стал значительно крупнее модели Yeti

У Skoda Karoq оригинально решена головная светотехника

Karoq пришел на смену модели Yeti, по сравнению с которым новый кроссовер стал крупнее. Длина модели выросла до 4382 мм (+160 мм), а ширина — до 1841 мм (+48 мм). Для снижения коэффициента аэродинамического сопротивления высоту машина уменьшили на 86 мм (1605 мм). Колесная база переднеприводных версий составляет 2638 мм, а у полноприводных модификаций она равна 2630 мм, что также больше, чем было у Yeti (2578 мм).

Skoda Karoq

Прибавка в габаритных размерах позитивно сказалась на пространстве в салоне. Дизайн интерьера напоминает другие модели Skoda, но при этом не лишен оригинальности. Например, Karoq первым среди автомобилей чешского бренда получил опционную цифровую приборную панель. Есть здесь и большой широкоформатный дисплей информационно-развлекательной системы с поддержкой Android Auto и Apple Car Play, и хорошая аудиосистема Canton c 10-ю динамиками, и навигация Columbus.

Дизайн интерьера напоминает другие модели Skoda, но при этом не лишен оригинальности

Skoda Karoq

Мультимедийная система предлагает широкий функционал

Камера заднего вида лишена динамических линий, но имеет передние и задние датчики парковки

Удобство и комфорт

На тестовой версии установлены удобные передние кресла с развитой боковой поддержкой, а водительское помимо электропривода снабдили памятью положения. В холодное время года приятной опцией является подогрев руля, а также передних и задних сидений.

Удобное водительское кресло имеет подогрев, электроприводы и память положения

На центральном тоннеле есть ниша для смарфона и USB-порт

Сзади место достаточно, но третьему пассажиру будет мешать высокий трансмиссионный тоннель и выступающая панель переднего подлокотника с индивидуальными дефлекторами обдува, розеткой на 220В и USB-портом.

Для задних пассажиров предусмотрены дефлекторы обдува, подогрев сидений, розетка на 220В и USB-порт

Стоит отметить, что Skoda Karoq изобилует разнообразными "умными" решениями, именуемыми в компании Simply Clever. Все они направлены на то, чтобы всем пользователям в автомобиле было максимально удобно и комфортно. Это касается как эргономики в целом, так и множества приятных мелочей, – от скребка для очистки стекол зимой до комплекта крючков и сеток в багажнике.

В багажнике предусмотрены крючки и сетки для крепления

"Под завязку"

Тестовый Karoq оснащен индивидуальными задними креслами VarioFlex. Их можно сдвигать, складывать не только спинки, но и подушки каждого кресла, а при необходимости, любое из кресел можно демонтировать. Благодаря таким широким возможностям для трансформации объем полезного пространства багажного отделения можно менять в диапазоне от 588 до 1810 литров. Кроме того, на пикнике съемные кресла прекрасно подойдут для отдыха.

Но есть в такой конструкции и свои минусы. Во-первых, мощные фиксаторы нуждаются в солидном усилии, да и демонтаж кресел потребует физической силы. Во-вторых, ровной багажной площадки при сложенных спинках не получится.

Тестовая версия получила индивидуальные кресла второго ряда

Сиденья VarioFlex можно сложить или полностью демонтировать из салона

Кроме вместительного багажника в автомобиле предусмотрено большое количество отделений для всякой всячины, включая объемный перчаточный ящик, вместительные карманы в дверях и удобный глубокий отсек-органайзер в центральном подлокотнике. В недрах багажника скрывается "докатка" с комплектом инструментов.

Ниша в центральном подлокотнике максимально продумана для удобства пользования

Под полом багагжника скрывается "докатка"

На двух цилиндрах

Под капотом тестового кроссовера расположился инновационный-цилиндровый мотор 1.5 TSI с турбиной с изменяемой геометрией и возможностью отключения пары цилиндров. Он развивает мощность 150 л.с. и обладает крутящим моментом в 250 Нм. В паре с ним работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач DSG с двумя сцеплениями и спортивным режимом работы.

Skoda Karoq даже в моноприводном исполнении вполне органично чувствует себя за пределами скоростных магистралей

Интересно, что о работе мотора на двух цилиндрах можно догадаться только благодаря соответствующей надписи, которая появляется на шкале приборов. Тандем турбомотора и роботизированной КП работает четко и слаженно. А экономить топливо помогает система старт-стоп, которая срабатывает плавно, без рывков.

Тестовая версия Skoda Karoq оснащена 7-ступенчатой роботизированной КП DSG

"Продвинутым" пользователям предлагается самостоятельно выбрать режимы работы силового агрегата с помощью переключателя Driving Mode Select. Например, в режиме Eco автомобиль становится флегматичным и неторопливым в своих реакциях, а переключившись в Sport, наоборот, постоянно провоцирует к динамичной езде. Кроме того, есть еще режимы Normal и Individual. В последнем случае можно создать собственную конфигурацию настроек работы двигателя, рулевого управления и активного круиз-контроля.

Выше скорость – меньше ям

Подвеска Karoq оставила приятные впечатления. Спереди на машине установлены стойки McPherson, а сзади – полузависимая конструкция. Первое, на что обращаешь внимание, когда преодолеваешь горбы и ямы –хорошая звукоизоляция. Все шумы от работы подвески звучат приглушенно, а неровности машина преодолевает без особого дискомфорта для пассажиров. Хода подвески не всегда хватает, но это претензия не к машине, а к работе отечественного "Автодора".

Skoda Karoq обладает тихой и энергоемкой подвеской

В целом, подвеска на Karoq достаточно плотная и упругая, что также позитивно сказывается на прохождении поворотов. Рулевое управление информативное – усилие на руле возрастает по мере увеличения скорости движения.

Стильные задние фонари напоминают о традициях мастеров богемского хрусталя

Одним из достоинств Skoda Karoq является высокий уровень безопасности. Автомобиль успешно прошел тесты европейской организации EuroNCAP и получил максимальный рейтинг "5 звезд". Кроссовер предлагает широкий ассортимент электронных помощников, в том числе Front Assist, систему контроля за слепыми зонами и мониторинга усталости водителя.

Цены

Цена Skoda Karoq в зависимости от комплектации варьируется от 617151 грн.* за версию начального уровня Ambition с 1,4-литровым бензиновым мотором и моноприводом до 858 812 грн.* за внедорожную модификацию Scout с 2-литровым турбодизелем и полноприводной трансмиссией.

* Цены даны на 10.01.2020 г.

Skoda Karoq – один из лучших представителей в своем классе

Резюме

Подводя итоги теста можно смело сказать, что это один из самых привлекательных компактных кроссоверов на отечественном рынке. Помимо гармоничной внешности, он очень практичный в повседневной эксплуатации и достаточно вместительный, несмотря на свои компактные размеры. Кроме того, компания предлагает большое количество разнообразных опций, позволяющих создать автомобиль с учетом индивидуальных потребностей пользователя. Современный полуторалитровый турбомотор вкупе с роботизированной КП DSG обеспечивает динамичное ускорение и высокие скоростные характеристики.

Благодарим компанию "Еврокар" за помощь в проведении теста.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в компании Skoda подготовили конкурента Renault Duster.

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