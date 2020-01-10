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10 января • обновлено в 09:23
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Skoda Karoq: умные решения

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Команда OBOZREVATEL разбиралась, в чем секрет успеха кроссоверов на примере Skoda Karoq – победителя конкурса "Автомобиль 2019 года" в номинации "Компактный кроссовер".

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Дизайн Karoq выполнен в стилистике более крупного кроссовера Kodiaq, а модульную платформу MQB автомобиль разделил с многочисленными родственниками из концерна Volkswagen.

Skoda Karoq напоминает своим дизайном более крупный кроссовер Kodiaq

Skoda Karoq напоминает своим дизайном более крупный кроссовер Kodiaq

Skoda Karoq стал значительно крупнее модели Yeti

Skoda Karoq стал значительно крупнее модели Yeti

У Skoda Karoq оригинально решена головная светотехника

У Skoda Karoq оригинально решена головная светотехника

Karoq пришел на смену модели Yeti, по сравнению с которым новый кроссовер стал крупнее. Длина модели выросла до 4382 мм (+160 мм), а ширина — до 1841 мм (+48 мм). Для снижения коэффициента аэродинамического сопротивления высоту машина уменьшили на 86 мм (1605 мм). Колесная база переднеприводных версий составляет 2638 мм, а у полноприводных модификаций она равна 2630 мм, что также больше, чем было у Yeti (2578 мм).

Skoda Karoq

Skoda Karoq

Прибавка в габаритных размерах позитивно сказалась на пространстве в салоне. Дизайн интерьера напоминает другие модели Skoda, но при этом не лишен оригинальности. Например, Karoq первым среди автомобилей чешского бренда получил опционную цифровую приборную панель. Есть здесь и большой широкоформатный дисплей информационно-развлекательной системы с поддержкой Android Auto и Apple Car Play, и хорошая аудиосистема Canton c 10-ю динамиками, и навигация Columbus.

Дизайн интерьера напоминает другие модели Skoda, но при этом не лишен оригинальности

Дизайн интерьера напоминает другие модели Skoda, но при этом не лишен оригинальности

Skoda Karoq

Skoda Karoq

Мультимедийная система предлагает широкий функционал

Мультимедийная система предлагает широкий функционал

Камера заднего вида лишена динамических линий, но имеет передние и задние датчики парковки

Камера заднего вида лишена динамических линий, но имеет передние и задние датчики парковки

Удобство и комфорт

На тестовой версии установлены удобные передние кресла с развитой боковой поддержкой, а водительское помимо электропривода снабдили памятью положения. В холодное время года приятной опцией является подогрев руля, а также передних и задних сидений.

Удобное водительское кресло имеет подогрев, электроприводы и память положения

Удобное водительское кресло имеет подогрев, электроприводы и память положения

На центральном тоннеле есть ниша для смарфона и USB-порт

На центральном тоннеле есть ниша для смарфона и USB-порт

Сзади место достаточно, но третьему пассажиру будет мешать высокий трансмиссионный тоннель и выступающая панель переднего подлокотника с индивидуальными дефлекторами обдува, розеткой на 220В и USB-портом.

Для задних пассажиров предусмотрены дефлекторы обдува, подогрев сидений, розетка на 220В и USB-порт

Для задних пассажиров предусмотрены дефлекторы обдува, подогрев сидений, розетка на 220В и USB-порт

Стоит отметить, что Skoda Karoq изобилует разнообразными "умными" решениями, именуемыми в компании Simply Clever. Все они направлены на то, чтобы всем пользователям в автомобиле было максимально удобно и комфортно. Это касается как эргономики в целом, так и множества приятных мелочей, – от скребка для очистки стекол зимой до комплекта крючков и сеток в багажнике.

В багажнике предусмотрены крючки и сетки для крепления

В багажнике предусмотрены крючки и сетки для крепления

"Под завязку"

Тестовый Karoq оснащен индивидуальными задними креслами VarioFlex. Их можно сдвигать, складывать не только спинки, но и подушки каждого кресла, а при необходимости, любое из кресел можно демонтировать. Благодаря таким широким возможностям для трансформации объем полезного пространства багажного отделения можно менять в диапазоне от 588 до 1810 литров. Кроме того, на пикнике съемные кресла прекрасно подойдут для отдыха.

Но есть в такой конструкции и свои минусы. Во-первых, мощные фиксаторы нуждаются в солидном усилии, да и демонтаж кресел потребует физической силы. Во-вторых, ровной багажной площадки при сложенных спинках не получится.

Тестовая версия получила индивидуальные кресла второго ряда

Тестовая версия получила индивидуальные кресла второго ряда

Сиденья VarioFlex можно сложить или полностью демонтировать из салона

Сиденья VarioFlex можно сложить или полностью демонтировать из салона

Кроме вместительного багажника в автомобиле предусмотрено большое количество отделений для всякой всячины, включая объемный перчаточный ящик, вместительные карманы в дверях и удобный глубокий отсек-органайзер в центральном подлокотнике. В недрах багажника скрывается "докатка" с комплектом инструментов.

Ниша в центральном подлокотнике максимально продумана для удобства пользования

Ниша в центральном подлокотнике максимально продумана для удобства пользования

Под полом багагжника скрывается "докатка"

Под полом багагжника скрывается "докатка"

На двух цилиндрах

Под капотом тестового кроссовера расположился инновационный-цилиндровый мотор 1.5 TSI с турбиной с изменяемой геометрией и возможностью отключения пары цилиндров. Он развивает мощность 150 л.с. и обладает крутящим моментом в 250 Нм. В паре с ним работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач DSG с двумя сцеплениями и спортивным режимом работы.

Skoda Karoq даже в моноприводном исполнении вполне органично чувствует себя за пределами скоростных магистралей

Skoda Karoq даже в моноприводном исполнении вполне органично чувствует себя за пределами скоростных магистралей

Интересно, что о работе мотора на двух цилиндрах можно догадаться только благодаря соответствующей надписи, которая появляется на шкале приборов. Тандем турбомотора и роботизированной КП работает четко и слаженно. А экономить топливо помогает система старт-стоп, которая срабатывает плавно, без рывков.

Тестовая версия Skoda Karoq оснащена 7-ступенчатой роботизированной КП DSG

Тестовая версия Skoda Karoq оснащена 7-ступенчатой роботизированной КП DSG

"Продвинутым" пользователям предлагается самостоятельно выбрать режимы работы силового агрегата с помощью переключателя Driving Mode Select. Например, в режиме Eco автомобиль становится флегматичным и неторопливым в своих реакциях, а переключившись в Sport, наоборот, постоянно провоцирует к динамичной езде. Кроме того, есть еще режимы Normal и Individual. В последнем случае можно создать собственную конфигурацию настроек работы двигателя, рулевого управления и активного круиз-контроля.

Выше скорость – меньше ям

Подвеска Karoq оставила приятные впечатления. Спереди на машине установлены стойки McPherson, а сзади – полузависимая конструкция. Первое, на что обращаешь внимание, когда преодолеваешь горбы и ямы –хорошая звукоизоляция. Все шумы от работы подвески звучат приглушенно, а неровности машина преодолевает без особого дискомфорта для пассажиров. Хода подвески не всегда хватает, но это претензия не к машине, а к работе отечественного "Автодора".

Skoda Karoq обладает тихой и энергоемкой подвеской

Skoda Karoq обладает тихой и энергоемкой подвеской

В целом, подвеска на Karoq достаточно плотная и упругая, что также позитивно сказывается на прохождении поворотов. Рулевое управление информативное – усилие на руле возрастает по мере увеличения скорости движения.

Стильные задние фонари напоминают о традициях мастеров богемского хрусталя

Стильные задние фонари напоминают о традициях мастеров богемского хрусталя

Одним из достоинств Skoda Karoq является высокий уровень безопасности. Автомобиль успешно прошел тесты европейской организации EuroNCAP и получил максимальный рейтинг "5 звезд". Кроссовер предлагает широкий ассортимент электронных помощников, в том числе Front Assist, систему контроля за слепыми зонами и мониторинга усталости водителя.

Цены

Цена Skoda Karoq в зависимости от комплектации варьируется от 617151 грн.* за версию начального уровня Ambition с 1,4-литровым бензиновым мотором и моноприводом до 858 812 грн.* за внедорожную модификацию Scout с 2-литровым турбодизелем и полноприводной трансмиссией.

* Цены даны на 10.01.2020 г.

Skoda Karoq – один из лучших представителей в своем классе

Skoda Karoq – один из лучших представителей в своем классе

Резюме

Подводя итоги теста можно смело сказать, что это один из самых привлекательных компактных кроссоверов на отечественном рынке. Помимо гармоничной внешности, он очень практичный в повседневной эксплуатации и достаточно вместительный, несмотря на свои компактные размеры. Кроме того, компания предлагает большое количество разнообразных опций, позволяющих создать автомобиль с учетом индивидуальных потребностей пользователя. Современный полуторалитровый турбомотор вкупе с роботизированной КП DSG обеспечивает динамичное ускорение и высокие скоростные характеристики.

Благодарим компанию "Еврокар" за помощь в проведении теста.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в компании Skoda подготовили конкурента Renault Duster.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Автоновости Украины
Место
Украина
Теги
тест-драйв внедорожник кроссовер авто новости Skoda
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