Зимнее дизтопливо на украинских АЗС: что показала проверка

Столичный Институт потребительских экспертиз проверил украинские АЗС на наличие зимнего дизтоплива и соответствия национальным стандартам.

В рамках исследований были отобраны пробы зимнего дизтоплива на 12 популярных сетевых АЗК. К счастью для украинских владельцев дизельных машин результаты оказались вполне оптимистичными.

Тесты зимнего дизтоплива в Украине expertise.in.ua

Дизельная дюжина

Мы постарались сделать максимальную выборку, отобрав пробы у дискаунтеров и сетей с мировым именем, неофитов и у старожилов рынка. В сертифицированную лабораторию отправились образцы "тяжелого топлива" со столичных заправок WOG, ОККО, КЛО, Amic, ANP, Chipo, Glusco, Marshal, Motto, Shell, Sunoil и БРСМ-Нафта. Помимо товарных сортов мы исследовали и фирменные коктейли, обогащенные различными присадками. Исследования проводились по пяти основным параметрам, регулируемым ГОСТ 7688:2015: предельная температура фильтрации, массовая часть воды, цетановый индекс, содержание серы и плотность.

Степень "окоченения"

Главный дизтопливный вопрос, беспокоящий водителей – его морозоустойчивость. Слишком свежи в памяти времена, когда в топливо трубопроводах приходилось отогревать паяльными лампами. Вышеназванный отраслевой стандарт разделяет топливо на летнее и зимнее по граничной температуре фильтрованности. В первом случае предельный порог подвижности должен наступить лишь по достижении -5°С, во втором уже при -20°С.

Тесты зимнего дизтоплива в Украине expertise.in.ua

Этот же норматив регулирует наличие в топливе воды – максимум 0,02%. Иначе при минусовой температуре кристаллы льда забьют топливный фильтр и трубопроводы не хуже запарафинившегося дизтоплива. И хотя ни в одной из экспертных проб воды не обнаружено (что говорит о грамотности логистики и правильности хранения ДТ), к действительно зимним можно отнести только восемь образцов них.

Отрадно, что "тяжелое топливо" WOG и OKKO загустело лишь по достижении -30°С и еще двум пробам (Chipo и Motto) до "арктической" отметки не хватило буквально градуса.

Число и индекс

Не менее важный параметр для ДТ – цетановый индекс, отражающий влияние на топливо присадок, улучшающих его цетановое число. Чем индекс выше, тем легче двигатель запускается в мороз и стабильней работает. На этот раз сложностей с преодолением порога в минимальные 46 единиц ни у кого не возникло. И снова наибольший "запас прочности" – у образцов WOG и OKKO, неплохие результаты также показали пробы БРСМ-Нафта и Chipo.

Энергетическая плотность

Если цетана много не бывает, то плотность дизтоплива (выделяемое им количество энергии) обязана находится в строго определенных рамках. Согласно ГОСТ 7688:2015 плотность при температуре +15°С она должна оставаться в пределах 820-845 кг/м3. И снова все двенадцать проб строго соответствуют предписанному коридору.

Тесты зимнего дизтоплива в Украине expertise.in.ua

Группа риска

Главный экологический параметр дизельного топлива – избыток серы. При сгорании концентрат серной и сернистой кислот не только закоксовывает нейтрализаторы и топливную аппаратуру, но и раздражает слизистую оболочку человека.

Тесты зимнего дизтоплива в Украине expertise.in.ua

Если раньше с "повышенной кислотностью" мирились из-за неплохих смазывающих свойств серы, то с изобретением более совершенных и экобезопасных смазывающих присадок сере объявлен бой. С каждой новой евронормой ее должно оставаться все меньше: принятый в 1999 году Euro-3 допускал наличие 350 ррm (мг/кг) серы в 1 кг, а введенный 10 лет спустя (и сегодня действующий в Украине) Евро-5 – 10 ррm.

И хотя все отобранные пробы уложились в норматив, по этому показателю среди них серьезный разброс. Так, лидирующая четверка (ОККО, WOG, Chipo, Motto) уложилась в 3-4 мг/кг, в то время как пробы Glusco и Marshall прошлись по самому краю – 10 мг/кг.

Тесты зимнего дизтоплива в Украине expertise.in.ua

Резюме

Судя по экспертизе, качество солярки на отечественных АЗС как никогда высоко, а по некоторым позициям оно даже отвечает отсроченному еще на год Евро-6. Но главное, что никто не позволяет себе торговать "летним" дизелем в период холодов, что неоднократно замечалось ранее.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, эксперты Института потребительских экспертиз оценили качество хот-догов и кофе на украинских АЗС.

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