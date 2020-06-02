Неравномерный износ шин: в чем опасность и как его предотвратить

Авто Обоз разбирался, что может привести к повреждению проектора и как этого избежать.

Износ шин nokiantyres.com

При движении шины подвергаются целому спектру нагрузок – механических и температурных. Чем сложнее условия эксплуатации, тем выше нагрузка на шины, а, следовательно, выше износ.

Стиль езды и соблюдение ПДД

На состояние шин влияет качество дорожного покрытия, но соблюдение ПДД и спокойный стиль вождения позволит минимизировать проблемы. Например, безопасная скорость позволит своевременно заметить яму на дороге и объехать ее, чтобы не допустить повреждения шины и деформации колесного диска.

Соблюдение безопасной дистанции позволит избежать резких торможений. Кроме того, не стоит резко трогаться с места и допускать пробуксовку колес. Это позволит избежать быстрого износа протектора и появления "залысин".

Пробуксовка приводит к быстрому износу протектора nokiantyres.com

Развал-схождение

Помимо состояния дорог, к неравномерному износу и повреждениям шин может привести неисправность самого автомобиля. Например, повышенный износ протектора с внешнего или внутреннего края протектора может свидетельствовать о неправильном угле развала-схождения. Своевременная регулировка способствует полноценному контакту шины с дорожным покрытием, что позитивно сказывается на управляемости автомобиля. Поэтому рекомендуется делать развал-схождение после каждой сезонной замены шин.

Своевременная регулировка развала-схождения поможет сберечь шины nokiantyres.com

Давление в шинах

Если износ обнаружен в центральной части протектора, либо с боков, причина может заключаться в неправильном давлении в шинах. Рекомендуется проверять давление перед дальними поездками, после длительного простоя автомобиля, а также при резких перепадах температуры.

Регулярно проверяйте давление в шинах nokiantyres.com

Ударное воздействие

Вмятины на протекторе появляются после штурма высоких бордюров и в результате серьезных проблем демпфирующих элементов ходовой, когда подвеска не гасит удар и колесо сталкивается с повышенными нагрузками.

Неисправности подвески

Если протектор стирается с внутренней стороны только одного из передних колес, вероятнее всего поврежден рычаг подвески. При движении с такой неисправностью автомобиль может уводить в сторону.

Неравномерный износ одной из шин свидетельствует о проблемах с ходовой nokiantyres.com

Если на шинах заметны бугры с образованием на протекторе волнистой поверхности, это говорит о неправильной балансировке диска либо проблемах с амортизаторами. Волны на протекторе также могут появиться из-за люфта в подшипниках ступиц или шарнирах подвески. И не забывайте регулярно проверять крепление колес.

Геометрия кузова

Самая неприятная причина неравномерного износа шин – нарушение геометрии несущего кузова. Именно кузов задает точность установки элементов подвески относительно друг друга. При деформации силовой структуры кузова может нарушаться геометрия подвески, что, в свою очередь, приводит к износу шин.

Контролировать состояние шин поможет индикатор износа nokiantyres.com

Своевременная диагностика

В любом случае, при появлении неравномерного износа рекомендуется пройти диагностику в ближайшем шинном центре. Компетентные специалисты смогут диагностировать проблему и предложить свои рекомендации по их устранению.

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