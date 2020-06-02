Неравномерный износ шин: в чем опасность и как его предотвратить

Авто Обоз разбирался, что может привести к повреждению проектора и как этого избежать.
Износ шин
nokiantyres.com
При движении шины подвергаются целому спектру нагрузок – механических и температурных. Чем сложнее условия эксплуатации, тем выше нагрузка на шины, а, следовательно, выше износ.
Стиль езды и соблюдение ПДД
На состояние шин влияет качество дорожного покрытия, но соблюдение ПДД и спокойный стиль вождения позволит минимизировать проблемы. Например, безопасная скорость позволит своевременно заметить яму на дороге и объехать ее, чтобы не допустить повреждения шины и деформации колесного диска.
Соблюдение безопасной дистанции позволит избежать резких торможений. Кроме того, не стоит резко трогаться с места и допускать пробуксовку колес. Это позволит избежать быстрого износа протектора и появления "залысин".
Пробуксовка приводит к быстрому износу протектора
nokiantyres.com
Развал-схождение
Помимо состояния дорог, к неравномерному износу и повреждениям шин может привести неисправность самого автомобиля. Например, повышенный износ протектора с внешнего или внутреннего края протектора может свидетельствовать о неправильном угле развала-схождения. Своевременная регулировка способствует полноценному контакту шины с дорожным покрытием, что позитивно сказывается на управляемости автомобиля. Поэтому рекомендуется делать развал-схождение после каждой сезонной замены шин.
Своевременная регулировка развала-схождения поможет сберечь шины
nokiantyres.com
Давление в шинах
Если износ обнаружен в центральной части протектора, либо с боков, причина может заключаться в неправильном давлении в шинах. Рекомендуется проверять давление перед дальними поездками, после длительного простоя автомобиля, а также при резких перепадах температуры.
Регулярно проверяйте давление в шинах
nokiantyres.com
Ударное воздействие
Вмятины на протекторе появляются после штурма высоких бордюров и в результате серьезных проблем демпфирующих элементов ходовой, когда подвеска не гасит удар и колесо сталкивается с повышенными нагрузками.
Неисправности подвески
Если протектор стирается с внутренней стороны только одного из передних колес, вероятнее всего поврежден рычаг подвески. При движении с такой неисправностью автомобиль может уводить в сторону.
Неравномерный износ одной из шин свидетельствует о проблемах с ходовой
nokiantyres.com
Если на шинах заметны бугры с образованием на протекторе волнистой поверхности, это говорит о неправильной балансировке диска либо проблемах с амортизаторами. Волны на протекторе также могут появиться из-за люфта в подшипниках ступиц или шарнирах подвески. И не забывайте регулярно проверять крепление колес.
Геометрия кузова
Самая неприятная причина неравномерного износа шин – нарушение геометрии несущего кузова. Именно кузов задает точность установки элементов подвески относительно друг друга. При деформации силовой структуры кузова может нарушаться геометрия подвески, что, в свою очередь, приводит к износу шин.
Контролировать состояние шин поможет индикатор износа
nokiantyres.com
Своевременная диагностика
В любом случае, при появлении неравномерного износа рекомендуется пройти диагностику в ближайшем шинном центре. Компетентные специалисты смогут диагностировать проблему и предложить свои рекомендации по их устранению.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как справиться с аквапланированием.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Автоновости Украины" на OBOZREVATEL.