Тормозная система – не только важная, но и достаточно дорогостоящая часть автомобиля. Чтобы она служила долго, мы предлагаем воспользоваться простыми и полезными рекомендациями.

Как продлить срок службы тормозной системы: советы специалистов bosch.ua

Новые тормозные диски и колодки важно обкатать

Разгоните автомобиль до 50-60 км/ч, после чего начинайте постепенно притормаживать, пока скорость не снизится до 10 км/ч. Повторите эту схему около 10 раз. Первые 200-300 км следует избегать резких торможений, да и в целом ускорять процесс обкатки длительной и усиленной работой тормозов — не лучшая идея. Вместо этого практикуйте торможения на малых скоростях.

Придерживаясь спокойного стиля вождения без резких разгонов и торможений и с плавными остановками

Минимум 2 раза в год заезжайте на СТО для профилактического осмотра тормозной системы

Проверять следует состояние самих дисков и колодок, а также уровень тормозной жидкости

При появлении шумов необходимо провести полное обслуживание тормозной системы: демонтировать суппорт, проверить состояние всех деталей, почистить и смазать те элементы, которые в этом нуждаются. Те же самые операции стоит повторить при любой замене компонентов тормозной системы.

Специалисты рекомендуют использовать качественные составы от проверенных производителей. Кроме проверки тормозов, заодно не забудьте проверить состояние деталей подвески и рулевого управления (тяг, сайлентблоков, стоек стабилизатора, амортизатора и т. д.).

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