6 советов по экономичному вождению: как сберечь свой бюджет

Специалисты Nokian Tyres подготовили для читателей АвтоОбоза простые рекомендации, которые позволят сделать поездку на авто менее затратной.

В компании Nokian Tyres уделяют много внимания вопросам экологии и защиты окружающей среды. Это касается как глобальных проектов по снижению вредных выбросов на производстве, так и создания новых типов шин, позволяющих автомобилистам экономить топливо.

Чтобы разумно расходовать топливо и бережно относиться к окружающей среде, достаточно следовать простым рекомендациям:

При выборе шин обратите внимание на класс энергоэффективности

Знаете ли вы, что правильный выбор шин может снизить расход топлива на 20%? Выбор экономичных шин позволит проезжать больше на одной заправке и сократить выбросы CO2 вдвое.

О классе энергоэффективности шины можно узнать из специальной этикетки, которыми маркируются новые шины. Топливная экономичность оценивается по 7-бальной шкале: от "A" (максимальная экономичность) до "G" (минимальная экономичность).

Различие между классом "A" и "G" может указывать на разницу в расходе топлива до 7,5%. Если выразить это в абсолютных показателях, использование шин класса "A" вместо шин класса "G" позволит экономить более 6 литров на каждой тысяче километров.

Например, нешипованная зимняя шина Nokian Hakkapeliitta R3 показала невероятную эффективность в экономии топлива. Ее сопротивление качению улучшилось на 5%, в сравнении с шиной Nokian Hakkapeliitta R2, которая стала самой экономичной зимней шиной в сравнительных тестах. Эта шина сконструирована в том числе и для увеличения пробега электрических и гибридных машин.

Выбирайте шины исходя из условий эксплуатации и рекомендаций производителя

Помните, что чем шире шина, тем большее сопротивление качению она вызывает, что приводит к повышению расхода топлива. Если вы не планируете использовать свой внедорожник на пересеченной местности, не стоит устанавливать на машину шины с "внедорожным" рисунком протектора. Подобные шины на обычных дорогах сильно изнашиваются, а также увеличивают расход топлива.

Поддерживайте рекомендованное давление в шинах

Если автомобиль движется с давлением в шинах на 50 кПа меньше рекомендованного давления, расход топлива по городу может повышаться до 6%, а по трассе до 4%.

Избегайте быстрого ускорения и резкого старта с места

Равномерное и спокойное вождение повышает топливную эффективность. Разгон на 20 км/ч за 5 секунд повышает запас хода примерно на 11 км. Кроме того, резкие ускорения и торможения приводят к существенному износу шин. Это снижает ее эффективность и приводит к увеличению расхода топлива.

Следите за массой автомобиля

Каждые 100 кг груза в багажнике среднеразмерного седана снижают топливную экономичность на 6%. Топливная экономичность во многом зависит от аэродинамического сопротивления. Например, при установке багажника на крышу расход топлива может повышаться до 20%.

Глушите двигатель на остановках и стоянках

Если двигатель автомобиля работает на холостых оборотах больше минуты, то он потребляет топлива больше, чем требуется для его запуска. За 10 минут автомобиль расходует 130 мл топлива.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о новинках зимних шин Nokian Tyres, подготовленных финским производителем для украинских автолюбителей.