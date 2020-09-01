Самые дешевые авто в Украине: что купить за $10 000

За $10 000 на рынке новых авто в Украине много предложений.

Покупка нового автомобиля всегда остро интересует украинцев. Несмотря на то, что в нашей стране рынок б/у авто доминирует над новыми предложениями, многие мечтают о машине "из салона".

Разумеется, $10 000 нельзя назвать маленькой суммой. С другой стороны, в европейском регионе, к которому также относится и Украина, для нового автомобиля это именно те деньги, с которыми можно войти в мир блестящих кузовов, чистых покрышек и полиэтиленовых упаковок на сиденьях.

Сегмент бюджетных автомобилей в Украине вполне развит, ведь именно такие машины пользуются наивысшим спросом. На что можно обратить внимание, если тратить на покупку авто более 300 000 грн не хочется?

Lada Granta

Неожиданно, но самый доступный новый автомобиль в Украине – российская Лада Гранта. За машину просят минимум 215 940 грн или $7800. Несмотря на такую привлекательную цену, на украинских дорогах этих машин не так много.

Lada Granta оказалась самым дешевым новым автомобилем в Украине. Фото: lada.ua

За свои базовые деньги Lada Granta оснащена бензиновым двигателем объемом 1,6 л, который предлагает 87 л.с. и сочетается с 5-ступенчатой механической КПП.

Ravon R2

Автомобиль из Узбекистана выглядит отлично. В большей степени это связано с тем, что машина представляет собой слегка перелицованный Chevrolet Spark 2010 года, который все еще выглядит довольно современно. В "базе" купить новый Равон можно за 260 000 грн или $9400.

Бюджетник Ravon R2 – единственное новое авто в Украине с АКПП до $10 000. Фото: ravon.com.ua

Двигатель на 1,25 л выдает 85 л.с. и работает в паре с 4-ступенчатой автоматической КПП. Это самая доступная машина в Украине с "автоматом".

Ravon R4

Бюджетный седан выглядит стильно, но на дорогах встречается не так часто. Значит, необычный дизайн позволит выделиться в потоке, а стартовая цена 266 800 грн ($9700) сэкономит семейный бюджет.

Ravon R4 – классический бюджетный седан, который выглядит довольно интересно. Фото: bogdanauto.com.ua

В этом случае придется "поработать руками", ведь двигатель (1,5 л, 106 л.с.) агрегатирован с механической коробкой на 5 ступеней.

Ravon Nexia R3

Равон продолжает завоевывать украинский рынок дешевыми авто. За те же 266 800 грн или $9700 можно обратить внимание на Nexia R3. Машина похожа на старый Шевроле Авео, по сути им и является.

Купить Ravon Nexia R3 можно за те же $9700, что и R4. Фото: drive2.ru

Техническая связка та же, что и в случае Ravon R4: 1,5-литровый бензиновый мотор и 5-ступенчатая механическая КПП.

Renault Sandero

Чуть больше – 266 900 грн – просят за автомобиль бренда, который многим нравится намного больше. Renault – компания с мировым именем, хоть под ней и скрывается бюджетник Dacia Duster.

Компактный хэтчбек Renault Sandero является одним из бестселлеров украинского рынка. Фото: renault.ua

Тем не менее, машина доступная, надежная, практичная и вполне симпатичная. За свои деньги в базовом исполнении предлагает бензиновый двигатель объемом 1 л на 75 л.с. и 5-ступенчатую механическую коробку.

Lada Largus

Еще одна Лада – на этот раз перелицованный универсал Renault Logan MCV первого поколения. Машина "в минималке" стоит 281 820 грн ($10 200). Двигатель 1,6 л, 87 л.с., 5-ступенчатая МКПП.

Lada Largus – большой и доступный универсал. Но это Лада. Фото: lada.ua

Renault Logan

Ту же технику, что и в Рено Сандеро, готов своим покупателям предложить седан Рено Логан. Но уже за 288 900 грн или $10 500. С этой машиной мы перешагнули барьер пятизначной цены в долларовом эквиваленте. Но модель остается очень популярной.

Logan – самый популярный бюджетный седан украинских автомобилистов. Фото: renault.ua

JAC J4

Бюджетный китайский автомобиль отдают за 294 000 грн ($10 700). В этом случае компактный седан предлагает 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 111 л.с. и механическую КПП на 5 ступеней.

Китайский JAC J4 выглядит немного экзотично, но кажется привлекательным. Фото: jac.ua

Chery Tiggo 2

Не самый дешевый автомобиль в нашей подборке, но, возможно, один из наиболее интересных бюджетников в Украине. Это кроссовер, что сразу выделяет это китайское авто на фоне дешевых хэтчбеков и седанов.

Единственный кроссовер в подборке – Чери Тигго 2, который выглядит очень современно. Фото: infocar.ua

С другой стороны, цена за базовую комплектацию на уровне 299 314 грн или $10 900 не так далека от понятия доступного автомобиля. Двигатель объемом 1,5 л выдает 106 л.с. и сочетается с 5-ступенчатой механической КПП.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, сколько зарплат необходимо украинцам на покупку автомобиля.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!