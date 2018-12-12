Растаможка авто: ''евробляхеры'' пошли на новый обман

Множество водителей автомобилей на еврономерах стали на временный консульский учет при диппредставительствах Украины за границей для того, чтобы не растамаживать свои машины.

Такой способ дает возможность многократного пересечения границы, сообщает "Укринформ".

Глава консульского отдела посольства Украины в Варшаве Светлана Крыса рассказала, что из-за массового наплыва "евробляхеров" работа диппредставительства в последние дни осложнена.

"В последние дни в консульских подразделениях дипломатических учреждений Украины в странах Европы резко увеличилось число случаев становления на временный консулький учет, занимающий 90% общего количества всех осуществляемых консульских действий", — сообщила она.

Она назвала это результатом принятия соответствующих изменений в украинские Налоговый и Таможенный кодексы.

Так, в Варшаве с часа ночи выстраиваются в очередь под посольством около 300 человек, при этом пропускная способность отдела всего 150-160.

"Главной функцией консульской службы является защита прав и интересов граждан за рубежом. Становление на консульский учет ни к чему не приводит, а только задерживает время, отвлекает внимание от основных наших задач, не дает возможности должным образом защищать права и интересы граждан", — добавила дипломат.

При этом становление на консульский учет — бесплатная процедура. Таким образом резко снизились поступления в бюджет.

"Если у нас каждый день было 2-3 тыс. долларов консульского сбора в бюджет страны, то сейчас консульский сбор снизился в связи с увеличением бесплатных действий в четыре раза — до 700-800 долларов в день. То есть сейчас в шесть раз возросло число консульских действий, но в три-четыре раза уменьшились консульские поступления", — рассказала консул.

Кроме того, этих людей еще и вносят в список избирателей при посольстве. То есть, они не смогут проголосовать на родине.

"Потом эти люди придут голосовать по месту жительства в Украине, не смогут это сделать и будут говорить, что у них забрали право голоса", — отметила Крыса.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 ноября Верховная Рада поддержала новые правила растаможки автомобилей с европейской регистрацией в Украине. Закон предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. Так, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и более 3000 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €50 и €100. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и более 3500 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €75 и €150.

OBOZREVATEL

Также Рада ввела крупные штрафы за нарушение правил ввоза таких автомобилей на территорию Украины. Владельцы машин на еврономерах не согласны с рядом положений этих законов, из-за чего во многих регионах Украины проходили акции протеста.

Согласно данным Государственной фискальной службы, в Украину в режиме временного ввоза попали 2,7 млн автомобилей. Количество авто, ввезенных в режиме "транзит" и фактически находящихся в Украине с нарушением сроков, достигло 110,4 тыс., а в режиме "временного ввоза" с нарушением сроков – 207,4 тыс.