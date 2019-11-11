На улицах Одессы заметили редчайший автомобиль за $1 миллион. Фото

По улицам Одессы разъезжает редчайший шестиколесный автомобиль Mercedes-Benz Geländewagen G63 AMG 6X6 стоимостью около 1 миллиона долларов.

Уникальный внедорожник заметили на выходных в центре города, сообщает topgir.com.ua. Этот автомобиль был выпущен лимитированной серией в сотню экземпляров (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

У авто 5,5-литровый турбированный V8. Его мощность составляет 544 л.с. Вес авто почти 4 тонны. Он способен разгоняться до 100 км/ч всего за 7,9 секунды и развивает максимальную скорость в 160 км/ч.

Кроме того, ему не страшны никакие препятствия на пересеченной местности.

Шестиколесный Geländewagen лимитированной серии TopGir.ua

Шестиколесный Geländewagen лимитированной серии TopGir.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве элитный автомобиль столкнулся с бетономешалкой.

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