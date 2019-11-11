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11 ноября • обновлено в 12:23
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На улицах Одессы заметили редчайший автомобиль за $1 миллион. Фото

2.7т Читать материал на украинском

По улицам Одессы разъезжает редчайший шестиколесный автомобиль Mercedes-Benz Geländewagen G63 AMG 6X6 стоимостью около 1 миллиона долларов.

Уникальный внедорожник заметили на выходных в центре города, сообщает topgir.com.ua. Этот автомобиль был выпущен лимитированной серией в сотню экземпляров (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

У авто 5,5-литровый турбированный V8. Его мощность составляет 544 л.с. Вес авто почти 4 тонны. Он способен разгоняться до 100 км/ч всего за 7,9 секунды и развивает максимальную скорость в 160 км/ч.

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Кроме того, ему не страшны никакие препятствия на пересеченной местности.

Шестиколесный Geländewagen лимитированной серии

Шестиколесный Geländewagen лимитированной серии

TopGir.ua

Шестиколесный Geländewagen лимитированной серии

Шестиколесный Geländewagen лимитированной серии

TopGir.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве элитный автомобиль столкнулся с бетономешалкой.

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Место
Украина Одесса
Тег
авто
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